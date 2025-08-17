augusztus 17., vasárnap

Egymilliárdos fejlesztés indul a siófoki orvos- és nővérszállón

Címkék#Siófoki Kórház-Rendelőintézet#napelemes#gépészeti#Nővérszálló#rendszer#felújítás

Sonline.hu

A kormány döntése nyomán 1 milliárd forintból megújul a Siófoki Kórház-Rendelőintézethez tartozó szálló, ahol harminc szakdolgozó korszerű, kényelmes lakókörnyezetben élhet majd. A beruházás 1440 négyzetmétert érint, teljes hőszigeteléssel, nyílászárócserével, új gépészeti és napelemes rendszerrel.

 

