Modern környezet
33 perce
Egymilliárdos fejlesztés indul a siófoki orvos- és nővérszállón
A kormány döntése nyomán 1 milliárd forintból megújul a Siófoki Kórház-Rendelőintézethez tartozó szálló, ahol harminc szakdolgozó korszerű, kényelmes lakókörnyezetben élhet majd. A beruházás 1440 négyzetmétert érint, teljes hőszigeteléssel, nyílászárócserével, új gépészeti és napelemes rendszerrel.
