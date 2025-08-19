Együtt örültek az elkészült fejlesztéseknek Zimányban

Szabadtéri pizzasütéssel és közös ebéddel ünnepeltek a zimányi nyugdíjasok. A kenyérünnepen mindenki jól érezhette magát, aki társaságra és finom falatokra vágyott.

Fotó: M.D.

Az eseményen részt vett Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő, aki amellett, hogy találkozott a zimányi idősekkel Patcai Zoltán polgármesterrel is egyeztetett. – Lehetőségünk nyílt tárgyalni az eddig elért eredményekről és az előttünk álló feladatokról, mondta a politikus. Aki ellátogatott a helyi katolikus templomba is. – Ez azért volt különleges élmény számomra, mert tíz évvel ezelőtt még közgyűlési alelnökként én avathattam fel a felújított katolikus templomot, aminek szépségét most belülről is megcsodálhattam, mondta.