augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulók
Ünnep

34 perce

Együtt örültek az elkészült fejlesztéseknek Zimányban

Címkék#kenyérünnep#nyugdíjas#Witzmann Mihály

Igazi örömünnepen gyűltek össze kedd délben a zimányi nyugdíjasok. Kenyérünnepet tarottak a településen, amely részeként köszöntötték az időseket.

Koszorus Rita
Együtt örültek az elkészült fejlesztéseknek Zimányban

Fotó: Mócza Dániel

Szabadtéri pizzasütéssel és közös ebéddel ünnepeltek a zimányi nyugdíjasok. A kenyérünnepen mindenki jól érezhette magát, aki társaságra és finom falatokra vágyott. 

Fotó: M.D.

Az eseményen részt vett Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő, aki amellett, hogy találkozott a zimányi idősekkel Patcai Zoltán polgármesterrel is egyeztetett. – Lehetőségünk nyílt tárgyalni az eddig elért eredményekről és az előttünk álló feladatokról, mondta a politikus. Aki ellátogatott a helyi katolikus templomba is. – Ez azért volt különleges élmény számomra, mert tíz évvel ezelőtt még közgyűlési alelnökként én avathattam fel a felújított katolikus templomot, aminek szépségét most belülről is megcsodálhattam, mondta. 

 

