Együtt ünnepeltek és segítettek a polgárőrök Kerekiben

Kereki A településen rendezték meg szombaton a Somogy Vármegyei Polgárőr Családi Napot. Az egész napos szórakozást a jó zene és a finom ételek mellett színes programok kísérték és a jótékonyság sem hiányzott, hiszen tartottak véradást is. Az eseményen elismeréseket adtak át, amelyeket Poór Gyula, a vármegyei szervezet elnöke, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és Szajcz Adrián vármegyei közgyűlési elnök adtak át. K.R.