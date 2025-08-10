augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Családi nap

6 órája

Együtt ünnepeltek és segítettek a polgárőrök Kerekiben

Koszorus Rita

Kereki A településen rendezték meg szombaton a Somogy Vármegyei Polgárőr Családi Napot. Az egész napos szórakozást a jó zene és a finom ételek mellett színes programok kísérték és a jótékonyság sem hiányzott, hiszen tartottak véradást is. Az eseményen elismeréseket adtak át, amelyeket Poór Gyula, a vármegyei szervezet elnöke, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és Szajcz Adrián vármegyei közgyűlési elnök adtak át. K.R. 

 

