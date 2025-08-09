Perseidák
2 órája
Ekkor nézhetjük a hullócsillagokat a Zselicben
A Zselici Csillagpark idén is megrendezi hagyományos augusztusi bemutatóját a Perseida meteorrajról, ám a korábbi évektől eltérően ezúttal csak egy alkalommal, augusztus 12-én, kedden várják az érdeklődőket a Csillagpark épülete előtti térre – derül ki az intézmény Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.
