Nesze neked elektromos autó: többen lesznek benne rosszul, mint őskori belső égésű rokonaikban
Az utazási betegség sajnos sok utast érint. Meglepő jelenség, hogy az elektromos autókban egyre többen lesznek rosszul.
Az utazási betegségek száma nagyobb az elektromos autókban
Az elektromos autók – ellentétben belső égésű társaikkal szemben, kiknek azért fajtájuktól függően állandó rajongó táboruk van – egyre nagyobb és nagyobb vitákat keltenek még tulajdonosi körökben is. A zöldek, a környezetet tudatosak, a spórolósak és a kísérletezők is jócskán tudnak erényéket sorolni a járművek mellett, de egyre nagyobb a tábora a panaszosoknak is. A legújabb beszámolók szerint egyre magasabb az utazási betegségek száma a e-kocsik tulajdonosainak körében.
Ahogy nő a villanyautók száma, úgy nő velük kapcsolatban a panaszok száma is. A legtöbb közösségi fórumon egyre több beszámolót lehet találni azzal kapcsolatban, ahol az utazási betegségek tüneteit vélik felfedezni a e-kocsik tulajdonosai. Megnyugtatásul: a panaszok nem a sofőrök, hanem az utasok körében nő.
Az elektromos autóban több a rosszullét
Az utazási betegség (más néven kinetózis) egy olyan állapot, amely akkor jelentkezik, amikor az agyunk ellentmondásos információkat kap az érzékszervektől a mozgásról. Például ha autóban ülünk és olvasunk, a szemünk azt érzékeli, hogy egy helyben vagyunk, miközben a belső fül egyensúlyszervi rendszere mozgást jelez. Ez az ellentét váltja ki a tüneteket.
– Az elektromos autók hajtása sokkal egyenletesebb, mint a benzines vagy dízel autóké. A belső égésű motorok vibrációja, a váltások, a motorzaj és a rezgések folyamatosan „érzékeltetik” az utassal, hogy a jármű mozog. Ez tudat alatt segíti az agyat az érzékszervek közötti információk összehangolásában. Az elektromos autókban viszont hiányzik ez a fajta visszajelzés: csendesek, alig rezegnek, és a gyorsulás is sokszor teljesen simán, fokozatváltások nélkül történik. Az agy emiatt kevésbé kap mozgást megerősítő jeleket, miközben a belső fül egyértelműen érzékeli a gyorsulást vagy a kanyart – ebből fakad az érzékszervi ellentmondás, ami az utazási betegséget kiváltja – mondta el Csernik András, somogyi autókereskedő.
– Az is számít, hogy az elektromos autókban gyakran alkalmaznak fékezési energia visszanyerést (rekuperációt). Ennek során a jármű lassulása nem mindig azonos a megszokott fékezési érzetekkel, hanem hirtelen vagy fokozatos, a vezető beállításától függően. Ez a „szokatlan” lassulás szintén fokozhatja a rosszullét kialakulását – tette hozzá az értékesítő.
Tippek, hogy ne legyen utazási betegséged az elektromos autóban
Nyilván a tipp nem az lesz, hogy ne vegyél e-autót, Isten ments, hogy a fejlődés és a környezettudatosság útjába álljon bárki is. Van azonban néhány dolog, amit megtehetsz annak érdekében, hogy az elektromos autóban és a belső égésű motoros autókban se legyél rosszul.
- Nézz előre a távolba!
- Szellőztess!
- Egyél könnyűt indulás előtt! – Túl nehéz vagy túl üres gyomor is ront a helyzeten. Indulás előtt fogyassz könnyű ételt, és igyál elegendő folyadékot, de kerüld az alkoholt és a koffeint.
- Tarts szünetet!
- Rágózz vagy rágcsálj valamit! – A rágómozgás és a nyelés segíthet csökkenteni a hányingert. A gyömbér például természetes enyhítő hatású.
- Próbálj lazítani! – A szorongás felerősítheti a tüneteket. Hallgass zenét, csukd be a szemed egy időre, vagy próbálj aludni az utazás alatt.
- Gyógyszeres segítség! – Ha semmi más nem válik be, patikában kaphatók utazási betegségre szánt tabletták vagy tapaszok, amelyeket az utazás előtt kell bevenni.