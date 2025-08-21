Nesze neked elektromos autó: többen lesznek benne rosszul, mint őskori belső égésű rokonaikban

Az elektromos autók – ellentétben belső égésű társaikkal szemben, kiknek azért fajtájuktól függően állandó rajongó táboruk van – egyre nagyobb és nagyobb vitákat keltenek még tulajdonosi körökben is. A zöldek, a környezetet tudatosak, a spórolósak és a kísérletezők is jócskán tudnak erényéket sorolni a járművek mellett, de egyre nagyobb a tábora a panaszosoknak is. A legújabb beszámolók szerint egyre magasabb az utazási betegségek száma a e-kocsik tulajdonosainak körében.

Egyes beszámolók szerint az elektromos autókban több az utazási betegség

Fotó: Kallus György

Ahogy nő a villanyautók száma, úgy nő velük kapcsolatban a panaszok száma is. A legtöbb közösségi fórumon egyre több beszámolót lehet találni azzal kapcsolatban, ahol az utazási betegségek tüneteit vélik felfedezni a e-kocsik tulajdonosai. Megnyugtatásul: a panaszok nem a sofőrök, hanem az utasok körében nő.

Az elektromos autóban több a rosszullét

Az utazási betegség (más néven kinetózis) egy olyan állapot, amely akkor jelentkezik, amikor az agyunk ellentmondásos információkat kap az érzékszervektől a mozgásról. Például ha autóban ülünk és olvasunk, a szemünk azt érzékeli, hogy egy helyben vagyunk, miközben a belső fül egyensúlyszervi rendszere mozgást jelez. Ez az ellentét váltja ki a tüneteket.

– Az elektromos autók hajtása sokkal egyenletesebb, mint a benzines vagy dízel autóké. A belső égésű motorok vibrációja, a váltások, a motorzaj és a rezgések folyamatosan „érzékeltetik” az utassal, hogy a jármű mozog. Ez tudat alatt segíti az agyat az érzékszervek közötti információk összehangolásában. Az elektromos autókban viszont hiányzik ez a fajta visszajelzés: csendesek, alig rezegnek, és a gyorsulás is sokszor teljesen simán, fokozatváltások nélkül történik. Az agy emiatt kevésbé kap mozgást megerősítő jeleket, miközben a belső fül egyértelműen érzékeli a gyorsulást vagy a kanyart – ebből fakad az érzékszervi ellentmondás, ami az utazási betegséget kiváltja – mondta el Csernik András, somogyi autókereskedő.

Tölteni és rosszul lenni is könnyebb az elektromos autóban

Fotó: Kallus György

– Az is számít, hogy az elektromos autókban gyakran alkalmaznak fékezési energia visszanyerést (rekuperációt). Ennek során a jármű lassulása nem mindig azonos a megszokott fékezési érzetekkel, hanem hirtelen vagy fokozatos, a vezető beállításától függően. Ez a „szokatlan” lassulás szintén fokozhatja a rosszullét kialakulását – tette hozzá az értékesítő.