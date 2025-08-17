augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Urbex

2 órája

Az álmok is szétfoszlottak az enyészettel – szomorú látvány az elhagyatott balatoni ház

Címkék#balatoni ház#urbex#Lone Wanderer#kopolitüveges#spalettás#színesüveges

Egy különleges urbexes felfedezés tárul elénk a Balaton-partján. Egy hajdan elegáns, ma már elhagyott balatoni ház, amelyet eddig más még nem láthatott. Az épület málló falain repedések futnak végig, a lambériát megfakította az idő, a színes üvegkorlát és a kopolitüveges folyosók pedig nosztalgikus hangulatot árasztanak.

Krausz Andrea

Az elhagyott balatoni ház történetéről Lone Wanderer, urbex fotós számolt be.
– Balatoni körutunk során egyszer már elmentünk a málló ház mellett, de akkor úgy tűnt, mintha felügyelnék épségét, ezért nem próbálkoztunk vele. Rá egy évre, nyáron úgy voltunk vele, hogy megnézzük. Sajnos addigra már alaposan lelakott állapotban találtunk rá, de még így is volt benne némi szépség. Úgy tudom, valamikor dolgozói üdülő volt – mesélte Lone Wanderer.

elhagyott balatoni ház, urbex
Elhagyott balatoni ház – kár érte
Fotó: Lone Wanderer

Egy év alatt hatalmas rombolás volt az elhagyott balatoni házban

A ház belseje mára kiürült és megviselt, de a különleges részletek még mindig megkapóak.
– A retro kopolitüveges folyosók, a majdnem mindent elborító lambéria, az enyészet különböző stádiumában málladozó helyiségek látványa még így is megkapó volt. Kedvencem a tetőt díszítő színesüveges korlát, illetve a viharvert, spalettás faablaktáblák voltak, rendkívül időtálló darabok ezek. Szomorú volt látni, hogy egy év alatt mennyi rombolást képes végrehajtani az emberi kéz, ha hagyják „alkotni” – tette hozzá a fotós.
Az épület így egyszerre idézi fel a múlt fényét és mutatja meg a hanyatlás nyomait. Urbex szempontból éppen ez adja értékét: különleges pillanatfelvétel a Balaton változó arcából.

Sorsára vár az elhagyott balatoni ház

Fotók: Lone Wanderer


 

 

