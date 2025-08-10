7 órája
Beckham a falon, menyasszonyi kép a földön – Torokszorító emlékek egy elhagyott somogyi családi házban
A falak között még ott vannak egy gyermek emlékei: ruhák, focis poszterek, ballagási tarisznya. Az elhagyott somogyi házban ma már nem nevetgélnek a kicsik. Az urbexes fotósok szerint a tulajdonosok meghaltak, és szívszorító látni egy élet porosodó tárgyi maradványait.
A falon David Beckham, Ruud van Nistelrooy, a Barcelona 2006-os csapatának posztere is látható. A polcon kockás füzet, a Csodálatos állatvilág album, és egy videókazetta – egy 20 évvel ezelőtti gyermek világának lenyomataként. Az urbexes fotókon feltárul az elhagyott somogyi ház múltja.
A szobákban szétszórt ruhák, felborult székek és nyitott fiókok árulkodnak arról, hogy az évek során talán többen is betértek ide – nem lakni, csak kutatni az otthagyott múlt után.
A földön egy fekete-fehér menyasszonyi fénykép hever, egy másik szegletben egy régi varrógép pihen. A szekrény tetején üres üvegek sorakoznak, a padlón kibelezett számítógép hever, a konyhában pedig egy retró, piros ajtós konyhaszekrény áll.
A falak feláztak, a vakolat hullik. Pedig ez egy család meghitt otthona volt valamikor. Tele emlékekkel.
Az elhagyott somogyi házzal lehetne még mit kezdeni
A fotósorozat a Magyarország elhagyottan – BCO urbex Facebook-oldalon jelent meg, és sokakat megérintett.
– Vidéken élek, elképesztő mennyiségű ház áll üresen, dőlt össze az évek folyamán. Valamit jó lenne kitalálni, hogy ez ne így legyen – írta az egyik hozzászóló.
– De örülnék én egy ilyen háznak. Nem albérletre adnám a pénzem, hanem a sajátomat szépítgetném – tette hozzá egy másik. Ez a ház több, mint romos falak. Egy család életének maradványait őrzi – feledésre ítélve.