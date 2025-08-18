Elindult a regisztráció, nem érdemes lemaradni

– Még 12 nap, és indul a jelentkezés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére – számolt be a Sefag Zrt. A regisztráció kezdete: augusztus 25., 9 óra. azt is közölték: az erdőpedagógiai foglalkozásokat hazai köznevelési intézmények igényelhetik a 6-14 éves korosztály számára. Továbbra is lehetséges az enyhén fogyatékos tanulókat oktató gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, illetve készségfejlesztő iskolák jelentkezése is. A részvétel ingyenes. 2025 év témája: A talaj, mint az erdő fenntartható életközösségének alapja. Humuszképződés, élőlények, fenntarthatóság, talajlakó „mini melósok” és még sok izgalmas téma játékos formában!

– Azok az intézmények, amelyek 2025-ben tavasszal már részt vettek a programban, nem jelentkezhetnek – közölték.

Borítóképünk illusztráció!