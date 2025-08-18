augusztus 18., hétfő

Irány az erdő!

Elindult a regisztráció, nem érdemes lemaradni

Harsányi Miklós

– Még 12 nap, és indul a jelentkezés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére – számolt be a Sefag Zrt.  A regisztráció kezdete: augusztus 25., 9 óra. azt is közölték: az erdőpedagógiai foglalkozásokat hazai köznevelési intézmények igényelhetik a 6-14 éves korosztály számára. Továbbra is lehetséges az enyhén fogyatékos tanulókat oktató gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, illetve készségfejlesztő iskolák jelentkezése is. A részvétel ingyenes.  2025 év témája: A talaj, mint az erdő fenntartható életközösségének alapja. Humuszképződés, élőlények, fenntarthatóság, talajlakó „mini melósok” és még sok izgalmas téma játékos formában!
– Azok az intézmények, amelyek 2025-ben tavasszal már részt vettek a programban, nem jelentkezhetnek – közölték.  

Borítóképünk illusztráció! 

 

