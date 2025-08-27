Barcs
1 órája
Elindult a veréb tábor a Széchenyi Gimnáziumban
Elindult a veréb tábor a barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiumban. Egy héttel a tanév megkezdése előtt ugyanis az új elsősök már különféle közösség összekovácsoló feladatokon vesznek részt, melyek célja, hogy a diákok ne teljesen ismeretlenül kezdjék meg a 2025/2026-os tanévet. A programok helyszíne az intézmény kollégiuma.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre