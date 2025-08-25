augusztus 25., hétfő

Elkészült a segesdi csapadékvíz elvezető rendszer

Szemléletformáló fórumokat tartottak Segesden az elkészült csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésének kapcsán.

Dombi Regina
Elkészült a segesdi csapadékvíz elvezető rendszer

Csapadékvíz elvezetés kapcsán sok kérdést kell tisztázni

Forrás: atadhir.hu

Elkészült Segesd község csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése, amely során felújításra került a 2 988,4 méter hosszú bel- és külterületi csapadékvíz-elvezető árok, a projekthez kapcsolódóan tájékoztató és szemléletformáló fórumokat tartottak a településen. A város honlapjának beszámolója szerint az előadásokat elsősorban a helyi óvoda- és iskoláskorú gyermekeknek rendezték. A gyermekek figyelmét arra is felhívták, hogy a lakosság aktív részvétele is szükséges a vízelvezető rendszer karbantartásában. Elmondták neki, hogy tilos szemetelni az árokba, és hogy az árok tisztítása, a fűnyírás és az őszi levélhullás után is szükséges. Az előadó felhívta figyelmet arra is, hogy az esővíz megtartása, illetve számos hasznosítási lehetősége éppen olyan fontos, mint a felesleges csapadékvíz elvezetése.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
