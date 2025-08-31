Helyi közélet
3 órája
Eltűnt egy férfi a Desedánál, a Kötél embereit riasztották
Fotó: Bencsik Ádám
– Tegnap a késő esti órákban érkezett felkérés Magyaregresről egy idős eltűnt férfi felkutatására, aki még a délutáni órákban a Deseda tó körüli szokásos kerékpáros útjáról nem ért vissza – közölte szombaton a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület.
A Kötél azt írta: a férfi kiérkezésükkel egy időben épségben "hazatekert".
