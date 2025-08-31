augusztus 31., vasárnap

3 órája

Eltűnt egy férfi a Desedánál, a Kötél embereit riasztották

Harsányi Miklós
Fotó: Bencsik Ádám

– Tegnap a késő esti órákban érkezett felkérés Magyaregresről egy idős eltűnt férfi felkutatására, aki még a délutáni órákban a Deseda tó körüli szokásos kerékpáros útjáról nem ért vissza – közölte szombaton a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület. 

A Kötél azt írta: a férfi kiérkezésükkel egy időben épségben "hazatekert".

 

 

 

