Eltűnt gyermekek a Balatonnál, óriási pánik tört ki a lellei strandon

Újabb gyors, hatékony segítségnyújtás – a vízimentőket a napokban ismét riasztották, több helyszínen dolgoztak, Balatonlellén eltűnt gyermekek után indult kutatás.

A strandi vízimentők 167 könnyű sérültet láttak el a partokon a hétvégén. Eltűnt gyermekek után is kutatás indult Balatonlellén

Fotó: Vízimentők

Eltűnt gyermekek után is kutatás indult Balatonlellén

– Tegnap a balatonlellei szabadstrandon dolgozó kollégáink jelezték, hogy két kisgyermeket már negyedórája nem találnak a szüleik a vízben – derült ki a VMSZ hétvégi összefoglalójából. – Strandi vízimentőink elkezdték keresni a gyermekeket, közben egy sürgősségi mentőhajót, valamint egy másik mentőhajót is küldtünk a helyszínre segíteni. Szerencsére a gyermekeket épségben megtalálták a strandi kollégák a szülőkkel közösen a vízben.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata azt is közölte: Alfa nevű sürgősségi mentőhajójuk állomáshelyére tartott vissza, mikor arra lettek figyelmesek, hogy másodfokú viharjelzésben egy vitorlás fedélzetén mentőmellény nélkül mulatoznak fiatalok. Megkérték őket, hogy vegyék fel a mellényeket, majd abban is megállapodtak, hogy jobb, ha a leánybúcsút a kikötőben folytatják, mert erős zivatar közeleg.

– A hajót a kikötőig kísérték kollégáink, az egyik matrózunk pedig átszállt a vitorlás fedélzetére biztosítani, hogy épségben kijussanak a nagy szélben – közölték.

Ital, darázs, megcsípte a nyelvét, súlyos allergiás reakció, kórház

– Rupert nevű sürgősségi mentőhajónk az alsóörsi kikötőben állomásozik. Egy közeli vitorlás tulajdonosa lépett oda hozzájuk segítséget kérni, mert a felesége egy hirtelen jelentkező, erős fájdalom következtében nem tudott lábra állni. Közben az Országos Mentőszolgálat egyik egysége is megérkezett, a hajó személyzete velük közösen hozta fel a beteget a vitorlás belsejéből, majd kórházba szállították – számolt be a VMSZ.

Egy közeli kempingbe is riasztották a Rupertet, egy fiatal hölgy italába darázs keveredett és megcsípte a nyelvét. Korábban már volt a betegnek súlyos allergiás reakciója darázscsípéstől, így szerencse, hogy közel voltunk. A bajbajutottat ellátták, a mentőszolgálat kórházba szállította.

– Nagyon gyakori az ilyen eset nyáron, nem allergiás betegeknél is okozhat súlyos reakciót, ha a szájüregben vagy a torokban csíp meg valakit egy darázs – hívták fel a figyelmet. – Érdemes erre fokozottan odafigyelni, különösen, ha nem átlátszó italdobozból iszik az ember.