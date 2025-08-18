8 perce
Eltűnt gyermekek a Balatonnál, óriási pánik tört ki a lellei strandon
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) a hétvégén újabb bevetéseken vett részt. A strandi vízimentők 167 könnyű sérültet láttak el a partokon a hétvégén. Eltűnt gyermekek után is kutatás indult Balatonlellén.
Újabb gyors, hatékony segítségnyújtás – a vízimentőket a napokban ismét riasztották, több helyszínen dolgoztak, Balatonlellén eltűnt gyermekek után indult kutatás.
– Tegnap a balatonlellei szabadstrandon dolgozó kollégáink jelezték, hogy két kisgyermeket már negyedórája nem találnak a szüleik a vízben – derült ki a VMSZ hétvégi összefoglalójából. – Strandi vízimentőink elkezdték keresni a gyermekeket, közben egy sürgősségi mentőhajót, valamint egy másik mentőhajót is küldtünk a helyszínre segíteni. Szerencsére a gyermekeket épségben megtalálták a strandi kollégák a szülőkkel közösen a vízben.
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata azt is közölte: Alfa nevű sürgősségi mentőhajójuk állomáshelyére tartott vissza, mikor arra lettek figyelmesek, hogy másodfokú viharjelzésben egy vitorlás fedélzetén mentőmellény nélkül mulatoznak fiatalok. Megkérték őket, hogy vegyék fel a mellényeket, majd abban is megállapodtak, hogy jobb, ha a leánybúcsút a kikötőben folytatják, mert erős zivatar közeleg.
– A hajót a kikötőig kísérték kollégáink, az egyik matrózunk pedig átszállt a vitorlás fedélzetére biztosítani, hogy épségben kijussanak a nagy szélben – közölték.
Ital, darázs, megcsípte a nyelvét, súlyos allergiás reakció, kórház
– Rupert nevű sürgősségi mentőhajónk az alsóörsi kikötőben állomásozik. Egy közeli vitorlás tulajdonosa lépett oda hozzájuk segítséget kérni, mert a felesége egy hirtelen jelentkező, erős fájdalom következtében nem tudott lábra állni. Közben az Országos Mentőszolgálat egyik egysége is megérkezett, a hajó személyzete velük közösen hozta fel a beteget a vitorlás belsejéből, majd kórházba szállították – számolt be a VMSZ.
Egy közeli kempingbe is riasztották a Rupertet, egy fiatal hölgy italába darázs keveredett és megcsípte a nyelvét. Korábban már volt a betegnek súlyos allergiás reakciója darázscsípéstől, így szerencse, hogy közel voltunk. A bajbajutottat ellátták, a mentőszolgálat kórházba szállította.
– Nagyon gyakori az ilyen eset nyáron, nem allergiás betegeknél is okozhat súlyos reakciót, ha a szájüregben vagy a torokban csíp meg valakit egy darázs – hívták fel a figyelmet. – Érdemes erre fokozottan odafigyelni, különösen, ha nem átlátszó italdobozból iszik az ember.
Két bajbajutott: másfél órája kapaszkodtak a kenuba
- Végül egy csütörtöki esetet is fontosnak tartunk megemlíteni: három férfi Révfülöpről egy kenuval akarta átevezni a Balatont – írta a VMSZ. – Erősen hullámzott a víz, a táv közepe táján beborultak. Az egyikük kiúszott Balatonboglárra és strandi kollégánktól kért segítséget. Alfa nevű sürgősségi mentőhajónkat riasztottuk, megtalálták a másik két bajbajutottat, akik már másfél órája kapaszkodtak a kenuba. Egyikük már erőtartalékai végén volt, mikor a hajóba emeltük és úszni sem tudott. Mentőmellényt nem viseltek, az úszni nem tudó férfi gyermek karúszókat vett magára, így indultak el.
- Nyomatékosan felhívják a figyelmet, hogy a karúszó nem életmentő felszerelés, gyermekek esetében sem az. Kizárólag a gallérral ellátott mentőmellény képes a víz felszínén tartani egy gyermeket vagy egy felnőttet, de csak abban az esetben, ha a testsúlyának megfelelő méretet viseli.
- A bejegyzésből az is kiderült: a három férfinak az ijedtségen kívül semmi baja nem esett. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőre segített a kenujukat a partra vinni, majd felhívta a figyelmüket arra, hogy tilos a Balatont átevezni.
- Búvárszolgálatunk a hétvégén egy vízbe esett drónt és egy mobiltelefont keresett meg a mély vízben – számolt be a VMSZ. – Strandi vízimentőink 167 könnyű sérültet láttak el a partokon a hétvégén.