Fekáliás víz került a Balatonba, készültséget rendeltek el a szakemberek

Vasárnap délután rendelte el a vízügy az első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget Balatonszemesen. A hatóság közösségi oldalán tett hivatalos bejegyzésében azt írta, hogy a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz elvezető árokba került emberi ürülékkel szennyezett, fekáliás víz, ami a Balatont is érinti.

Emberi ürülék került a Balatonba

Fotóillusztráció: MW

A szennyezésről vasárnap késő délután kapott bejelentést a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A szennyezés vélhetően egy medence tisztítása során kerülhetett az árokba, s onnan a Balatonba.

– Igazgatóságunk a szennyezés kivizsgálásának idejére augusztus 17-én 16 órától első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el. A Katasztrófavédelem munkatársaival és Balatonszemes község Polgármesterével közösen Pintér Csaba területi felügyelőnk helyszíni bejárást tartott, valamint kollégánk jelenleg is a helyszínen van, közölte a hatóság.

Emberi ürülék és zavaros víz

De nem ez volt az egyetlen szennyezett víz befolyás a Balatonba, hiszen egy nappal korábban Balatonlellén a Jázminvirág utcában is szennyezett víz szivárgott a tóba. A vízügy úgy fogalmazott: ismeretlen eredetű használtvíz bevezetést észleltek. Elsőfokú kárelhárítási készültséget rendeltek el itt is, az opális, szúrós szagú vízbefolyás miatt.

