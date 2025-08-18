augusztus 18., hétfő

Tragédia

3 órája

Fekáliás víz került a Balatonba, készültséget rendeltek el a szakemberek

Címkék#Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság#fekáliás#víz

Elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Balatonon a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Vélhetően egy medence tisztítása során keletkezett emberi ürülékkel kevert víz kerülhetett a tóba, ezért jelenleg is a helyszínen tartózkodnak a vízügyi szakemberek.

Koszorus Rita

Vasárnap délután rendelte el a vízügy az első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget Balatonszemesen. A hatóság közösségi oldalán tett hivatalos bejegyzésében azt írta, hogy a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz elvezető árokba került emberi ürülékkel szennyezett, fekáliás víz, ami a Balatont is érinti. 

Hogyan került emberi ürülék a tóba?
Emberi ürülék került a Balatonba
Fotóillusztráció: MW

A szennyezésről vasárnap késő délután kapott bejelentést a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A szennyezés vélhetően egy medence tisztítása során kerülhetett az árokba, s onnan a Balatonba. 
– Igazgatóságunk a szennyezés kivizsgálásának idejére augusztus 17-én 16 órától első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el. A Katasztrófavédelem munkatársaival és Balatonszemes község Polgármesterével közösen Pintér Csaba területi felügyelőnk helyszíni bejárást tartott, valamint kollégánk jelenleg is a helyszínen van, közölte a hatóság. 

Emberi ürülék és zavaros víz

De nem ez volt az egyetlen szennyezett víz befolyás a Balatonba, hiszen egy nappal korábban Balatonlellén a Jázminvirág utcában is szennyezett víz szivárgott a tóba. A vízügy úgy fogalmazott: ismeretlen eredetű használtvíz bevezetést észleltek. Elsőfokú kárelhárítási készültséget rendeltek el itt is, az opális, szúrós szagú vízbefolyás miatt. 
Cikkünk folyamatosan frissül. 

 

