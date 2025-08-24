Emlékkoncert: időutazást tartottak Igalban - ilyet ritkán látsz máshol

– Ma délután vendégeink egy különleges, lélekemelő utazáson vehettek részt, amikor a Záray-Vámosi házaspár emlékére tartott emlékkoncerttel idéztük fel a régi idők varázsát – számolt be közösségi oldalán szombaton az Igali Gyógyfürdő.

Emlékkoncert: időutazás volt ma ebben a fürdőben!

Tücsök Mária, a legendás énekespár nevelt lánya, szívet melengető történetekkel vonta be a fürdőzőket a múlt hangulatába. Nagy Viki nemcsak a házaspár legszebb dalait varázsolta a színpadra, hanem más pályatársak felejthetetlen slágereit is – amelyeket a közönséggel együtt, egy emberként énekeltek.

– A medencék partján ma egy kicsit megállt az idő - derült ki a bejegyzésből. – Egy szeretetteljes, nosztalgiával teli délután részesei lehettünk, ahol minden hang, minden dal és minden mosoly közelebb hozta egymáshoz a jelen és a múlt generációit.