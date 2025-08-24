augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

51 perce

Emlékkoncert: időutazást tartottak Igalban - ilyet ritkán látsz máshol

Címkék#délután#házaspár#emlékkoncert

Harsányi Miklós
Emlékkoncert: időutazást tartottak Igalban - ilyet ritkán látsz máshol

– Ma délután vendégeink egy különleges, lélekemelő utazáson vehettek részt, amikor a Záray-Vámosi házaspár emlékére tartott emlékkoncerttel idéztük fel a régi idők varázsát – számolt be közösségi oldalán szombaton az Igali Gyógyfürdő. 

Emlékkoncert: időutazás volt ma ebben a fürdőben!
Emlékkoncert: időutazás volt ma ebben a fürdőben!

 Tücsök Mária, a legendás énekespár nevelt lánya, szívet melengető történetekkel vonta be a fürdőzőket a múlt hangulatába.  Nagy Viki nemcsak a házaspár legszebb dalait varázsolta a színpadra, hanem más pályatársak felejthetetlen slágereit is – amelyeket a közönséggel együtt, egy emberként énekeltek.

– A medencék partján ma egy kicsit megállt az idő - derült ki a bejegyzésből. –  Egy szeretetteljes, nosztalgiával teli délután részesei lehettünk, ahol minden hang, minden dal és minden mosoly közelebb hozta egymáshoz a jelen és a múlt generációit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu