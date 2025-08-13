Helyi közélet
2 órája
Emléktáblát avattak Becehegyen a Kossuth-díjas költőnek
– Becehegyen jártunk, Takáts Gyula egykori pincéjénél lévő emléktábla avatáson – számolt be közösségi oldalán a kaposvári Takáts Gyula Könyvtár. Az emléktáblát a Becehegyért és Paphegyért Egyesület állíttatta. A költő Drangalagjának kapujánál Cséby Géza irodalomtörténész mondott beszédet.
