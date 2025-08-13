augusztus 13., szerda

Helyi közélet

Emléktáblát avattak Becehegyen a Kossuth-díjas költőnek

Címkék#irodalomtörténész#Takáts Gyula Könyvtár#emléktábla

Harsányi Miklós

– Becehegyen jártunk, Takáts Gyula egykori pincéjénél lévő emléktábla avatáson – számolt be közösségi oldalán a kaposvári Takáts Gyula Könyvtár. Az emléktáblát a Becehegyért és Paphegyért Egyesület állíttatta.  A költő Drangalagjának kapujánál  Cséby Géza irodalomtörténész mondott beszédet.

 

