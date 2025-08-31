Hitted volna? Így lesz az energiatakarékosból drága mulatság

A technológiai fejlődés gyors ütemével párhuzamosan az energiahatékonyság kérdése egyre nagyobb hangsúlyt kap, különösen olyan alapvető háztartási eszközök esetében, mint a hűtőszekrények és mosógépek. Az energiaosztályok nemcsak a fogyasztás mértékét jelzik, hanem a hosszú távú gazdasági előnyöket is tükrözik. Bár a magasabb osztályú készülékek ára magasabb lehet, alacsonyabb fogyasztásuk miatt hosszú távon jelentős megtakarítást biztosítanak.

Energiabesorolás – útmutató a takarékos otthonhoz

Az energiaosztályok rendszere

Az energiaosztályok rendszere az Európai Unió előírásain alapul, és a készülékek energiafogyasztásának összehasonlítását teszi lehetővé. A skála A-tól, G-ig terjed, ahol az „A” jelöli a legenergiahatékonyabb, míg a „G” a legkevésbé hatékony készülékeket. Az „A” kategórián belül további finomítások is léteznek, mint például az A+, A++ és A+++, amelyek még részletesebben mutatják a készülék energiafelhasználását.

Az új besorolási rendszer szinte minden háztartási nagygépet érint: a mosógépek, mosó-szárítók, mosogatógépek, hűtőszekrények, fagyasztók és borhűtők mind új energiacímkét kapnak. A változás nemcsak ezekre, hanem a televíziókra és a lámpákra is kiterjed.

Nem kell megijedni, ha egy mosógép, hűtő vagy mosogatógép nem „A” besorolású. Az új energiahatékonysági szabványok miatt előfordulhat, hogy egy „D” kategóriás készülék valójában a legjobb választás, amit elérhetünk.

– A háztartási gépek energiaosztályozása megváltozott, és nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán létezik-e még olyan készülék, amely A+++ besorolással rendelkezik – mondta el Fábos Attila villanyszerelő. Az ilyen típusú gépek például fagyasztásra már nem feltétlenül alkalmasak. Az új rendszer kicsit irreálisnak tűnik, inkább a jövő technológiáját célozza meg, mintsem a jelenlegi felhasználási szokásokat.

Például az új besorolás szerint egy hőszivattyús rendszerrel működő készülék, amely nem tartalmaz kompresszort, körülbelül 5–6 fokot tud előállítani, de mínusz hőmérsékletet már nem. Fontos megérteni, hogy a készülékek valójában ugyanannyit fogyasztanak, mint korábban, csupán a kategóriákat rendezték át.

Gyakran feltüntetik a régi energiaosztályt is, hogy a vásárlók lássák, pár éve milyen besorolásban volt ugyanaz a készülék. Viszont ezeknek a modern háztartási gépeknek van egy hátránya, hogy sokszor nem éri meg megjavíttatni őket, mert a javítás költsége meghaladja egy új gép árát – tette hozzá a szakember.