Épphogy kialakították a leszállót, máris súlyos betegért landolt a mentőhelikopter

– Bár a fenyvesi mentőhelikopter-leszállóhely kialakítása kapcsán van még pár teendő, de máris éles bevetésben volt része – olvasható a település közösségi oldalán.

Éles bevetés a fenyvesi mentőhelikopter-leszállón

 

Egy nehezen megközelíthető partközeli helyszínre riasztották a mentőhelikoptert, amely ott néhány kört tett, végül a kijelölt leszállón tudott landolni, biztonságosan. Addigra a mentőautó már odaérkezett a súlyos állapotú beteggel, akit a helikopter a kaposvári kórházba szállított.

A leszállóhely a 7-es főút  és a Pajtás utca  kereszteződésétől keletre található, létrehozását Bárdi Gábor önkormányzati képviselő  kezdeményezte, azt a képviselő-testület egyhangúlag támogatta. A balatonfenyvesi önkormányzata beszerezte a szükséges szélzsákot és oszlopot, a leszállóhely létrejöttében a területgazda Hubertus Bt. volt partner. 

– A leszálló kialakítása kapcsán még vannak teendők, de az első mentés már sikeresen megtörtént – olvasható a bejegyzésben. 

 

