Ebben az időszakban kerülje el az erdőket, meglepetés érheti

Erdőlátogatási korlátozást rendel el a SEFAG Zrt. szeptemberi hónapra.

Erdőlátogatási korlátozás alatt csak a kijelölt turista útvonalak használhatók.

Fotó: Krausz Andrea

Az erdőlátogatási korlátozás részletei

A vállalat tájékoztatása szerint a haszonbérelt vadászterületeken a SEFAG Zrt. által vagyonkezelt erdők tekintetében, a vadgazdálkodási állományhasznosítási tervek teljesítése kapcsán felmerülő intenzív vadászati tevékenységgel járó balesetveszély elkerülése érdekében szeptember 1. - szeptember 30. között 16 órától reggel 9-ig erdőlátogatási korlátozást vezet be.

A korlátozás alá eső területeket az alábbi térképen megtekintheti:

A korlátozás nem érinti a turista útvonalakat, de ezen időszakban az erdőjárók ne térjenek le az útvonalakról. A korlátozás nem érinti a SEFAG Zrt munkavállalóit, az érvényes vállalkozói szerződéssel munkát végző vállalkozókat, a kiadott faanyag gyűjtésére vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkezőket, a jelzéssel ellátott turista útvonalakat használó turistákat, valamint a nem erdőlátogatónak minősülő, egyéb jogszabályok alapján belépésre jogosultakat!A tilalom megszegői ellen szabálysértési eljárást kezdeményeznek!