augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Erdőlátogatás

1 órája

Ebben az időszakban kerülje el az erdőket, meglepetés érheti

Címkék#vadászterület#turista útvonal#erdő

Ezekben az időszakokban ne tervezzünk túrázni, mert erdőlátogatási korlátozás lesz érvényben. Erről részletes tájékoztatást adott kis a SEFAG Zrt.

Molnár Dániel

Erdőlátogatási korlátozást rendel el a SEFAG Zrt. szeptemberi hónapra.

erdőlátogatási korlátozás
Erdőlátogatási korlátozás alatt csak a kijelölt turista útvonalak használhatók.
Fotó: Krausz Andrea

Az erdőlátogatási korlátozás részletei

A vállalat tájékoztatása szerint a haszonbérelt vadászterületeken a SEFAG Zrt. által vagyonkezelt erdők tekintetében, a vadgazdálkodási állományhasznosítási tervek teljesítése kapcsán felmerülő intenzív vadászati tevékenységgel járó balesetveszély elkerülése érdekében szeptember 1. - szeptember 30. között 16 órától reggel 9-ig erdőlátogatási korlátozást vezet be. 

A korlátozás alá eső területeket az alábbi térképen megtekintheti: 

A korlátozás nem érinti a turista útvonalakat, de ezen időszakban az erdőjárók ne térjenek le az útvonalakról. A korlátozás nem érinti  a SEFAG Zrt munkavállalóit, az érvényes vállalkozói szerződéssel munkát végző vállalkozókat, a kiadott faanyag gyűjtésére vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkezőket, a jelzéssel ellátott turista útvonalakat használó turistákat, valamint a nem erdőlátogatónak minősülő, egyéb jogszabályok alapján belépésre jogosultakat!A tilalom megszegői ellen szabálysértési eljárást kezdeményeznek!

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
