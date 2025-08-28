1 órája
Ebben az időszakban kerülje el az erdőket, meglepetés érheti
Ezekben az időszakokban ne tervezzünk túrázni, mert erdőlátogatási korlátozás lesz érvényben. Erről részletes tájékoztatást adott kis a SEFAG Zrt.
Az erdőlátogatási korlátozás részletei
A vállalat tájékoztatása szerint a haszonbérelt vadászterületeken a SEFAG Zrt. által vagyonkezelt erdők tekintetében, a vadgazdálkodási állományhasznosítási tervek teljesítése kapcsán felmerülő intenzív vadászati tevékenységgel járó balesetveszély elkerülése érdekében szeptember 1. - szeptember 30. között 16 órától reggel 9-ig erdőlátogatási korlátozást vezet be.
A korlátozás alá eső területeket az alábbi térképen megtekintheti:
A korlátozás nem érinti a turista útvonalakat, de ezen időszakban az erdőjárók ne térjenek le az útvonalakról. A korlátozás nem érinti a SEFAG Zrt munkavállalóit, az érvényes vállalkozói szerződéssel munkát végző vállalkozókat, a kiadott faanyag gyűjtésére vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkezőket, a jelzéssel ellátott turista útvonalakat használó turistákat, valamint a nem erdőlátogatónak minősülő, egyéb jogszabályok alapján belépésre jogosultakat!A tilalom megszegői ellen szabálysértési eljárást kezdeményeznek!