Ereszd el a hajam volt Bolháson is

Falunapi ünnepséget rendeztek Bolháson. Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Szabó Bence László polgármester köszöntőjét követően értékelték a délelőtti főzőversenyt. A kilenc főzőcsapat költségeihez az önkormányzat is hozzájárult. A legfinomabb sertéspörköltet a BencsBol-Építő Kft csapata készítette.

Ebéd után zenei együttesek és énekesek váltották egymást késő estig a színpadon, köztük Bodonyi Bea és Tesók Attila. Volt büfé, bazár, gyermekringlis. A bátrabbak emelőkosárral a magasból tekinthettek körbe. A napot utcabál zárta.