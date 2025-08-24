augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Falunap

Ereszd el a hajam volt Bolháson is

Györke József
Ereszd el a hajam volt Bolháson is

Falunapi ünnepséget rendeztek Bolháson. Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Szabó Bence László polgármester köszöntőjét követően értékelték a délelőtti főzőversenyt. A kilenc főzőcsapat költségeihez az önkormányzat is hozzájárult. A legfinomabb sertéspörköltet a BencsBol-Építő Kft csapata készítette. 

Ebéd után zenei együttesek és énekesek váltották egymást késő estig a színpadon, köztük Bodonyi Bea és Tesók Attila. Volt büfé, bazár, gyermekringlis. A bátrabbak emelőkosárral a magasból tekinthettek körbe. A napot utcabál zárta. 

 

 

