Ez az autós eszközöd fog a sírba vinni

A mai modern technológia sok esetben könnyíti meg az életünket, de lássuk be, csak rájuk hallgatni, bizonyos esetekben komoly kockázatot jelentenek. Van egy eszköz, ami sok esetben nemhogy segít, inkább árt. Abban az esetben biztos, ha nem a megfelelő módon és időben használjuk.

Fontos, hogy tudd, ha csak ezt az eszközt használod, bajba kerülhetsz

Fotó: Nico De Pasquale Photography

Nemcsak vezetés közben veszélyesek az okos eszközök. Egyre kevesebben tudnak hagyományos módon tájékozódni az utakon, ez pedig komoly problémát jelent. A digitális világ lassan leépíti az ember közlekedésben fontos képességeit, elbutulunk, csökken a reakció időnk és bumm, máris nem tudunk jól lereagálni egy szituációt. Mozgassuk meg az agytekervényeket, tegyünk kicsit félre a GPS-t.

Önmagadra lehetsz veszélyes a saját autódban, ha csak ezt az eszközt használod

A biztonságos közlekedés nem csak a saját életünkre nézve fontos dolog, hanem minden más, a forgalomban lévő személy életére is. Az okos kütyük számos előnyt rejtenek magunkban, de túlzásba vitt használatuk bizony hátrányt jelent a felhasználói körökben.

A közlekedésbiztonsági oldal beszámolója szerint a gépjárművezető-oktatók tapasztalatai mellett tudományos kutatások is igazolják, az okos telefonon, tábla- és számítógépeken felnőtt generációk térben (a valóságos térben) nehezebben tájékozódnak, távoli pontokra nehezebben fókuszálnak. De az okos eszközök szinte folyamatos használta az idősebbeknél is rontja a térbeli tájékozódási képességet és csökkentheti a reakcióidőt is.

Feltevődik tehát a kérdés, vajon tudnak-e még időben reagálni a sofőrök a váratlan helyzetekre? Képesek-e önállóan megtalálni alternatív útvonalakat balesetek, dugók, útfelújítások esetén?

– Egyrészt a GPS használata csökkentheti a tájékozódási képességeinket, hiszen a vezetők kevésbé figyelnek a környezetükre, útjelző táblákra, térképi viszonyokra. Ennek következtében nem alakul ki olyan térbeli tudatosság, amely korábban, papírtérképek vagy személyes tájékozódás idején még alapvető készségnek számított. Ha a GPS hibásan navigál, vagy váratlan útlezárás történik, a vezető könnyen tanácstalanná válhat, ami veszélyes helyzetet eredményezhet – mondta el Béres András, barcsi származású autós oktató.