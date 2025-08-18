2 órája
Halálos ételmérgezés a strandon: életveszélyes, hogy már mindenki azt hiszi, ért a hamburgerekhez
A botulizmus egy ritka, de nagyon súlyos ételmérgezés, amit egy különleges baktérium által termelt méreganyag okoz. Ez tulajdonképpen ételmérgezés, amely az idegekre hat, és izomgyengeséget, sőt akár légzésleállást is okozhat, ami életveszélyes is lehet. Szokták kolbászmérgezésnek is nevezni, de kevesen gondolták, hogy egy olaszországi szendvicstől is elkaphatjuk a halálos betegséget.
Pár nap alatt két halálos áldozata is lett annak a szendvicsnek, amelyet egy Olaszország déli részén, Diamante városának tengerpartján működő foodtruckban vásároltak. A Daily Mail beszámolója szerint a múlt héten Luigi Di Sarno, egy 52 éves művész hunyt el, miután ételmérgezést kapott a grillezett kolbászos és tarlórépaleveleket tartalmazó panninitől, amit a helyi büfében fogyasztott. Ezt követően, ezen a héten egy 45 éves nő is hasonló körülmények között veszítette életét.
Az esetek hátterében, egy kevésbé ismert, a botulizmus nevű betegség áll. Ez nem maga a baktérium, hanem annak termelte toxin miatt alakul ki. A botulizmusért a Clostridium botulinum baktérium felelős, amely különleges körülmények között képes szaporodni és toxint termelni. Ez a kórokozóspórákat képez, amelyek rendkívül ellenállóak a hővel és a környezeti hatásokkal szemben. Anaerob környezetben — vagyis oxigénmentes, zárt helyeken —, például rosszul tartósított, hőkezelt vagy vákuumcsomagolt élelmiszerekben elszaporodhat, és így toxint termelhet. Szerencsére a botulotoxin nem túl hőálló: legalább 30 percig 80 °C felett főzve elpusztul, ezért megfelelő főzés mellett nem kell tartani a mérgezéstől.
Ilyen élelmiszerek lehetnek például:
- házi konzervek (zöldség, gyümölcs),
- házi készítésű kolbászok, hurkák,
- vákuumcsomagolt húsok és halak,
- házi savanyúságok és lekvárok.
Ételmérgezés: hol találkozhatunk a baktériummal?
A természetben sok helyen előfordulhat: állatok és halak bélrendszerében, talajban, növényeken, nyers húsokban, zöldségeken. A rosszul kezelt, nem megfelelően tisztított és tartósított hús- és zöldségkészítmények a botulizmus, gyakori forrásai.
Különösen veszélyes a méz a babák számára
Fontos tudni, hogy a méz – különösen nyers, nem ipari sterilizált változat – tartalmazhatja a baktérium spóráit. A csecsemők bélrendszere még nem eléggé fejlett ahhoz, hogy ezeket a spórákat elpusztítsa, ezért nem szabad mézet adni egy éves kor alatti babáknak.
Milyen tünetekkel jár?
A mérgezés tünetei általában 6-24 órán belül jelentkeznek az érintett étel elfogyasztása után, de lehet, hogy akár 2 héttel később is előfordulnak. A gyorsan jelentkező tünetek súlyosabb mérgezésre utalnak.
Felnőtteknél jelei lehetnek:
- kettős látás,
- beszéd- vagy hangképzési problémák,
- nyelési nehézségek,
- szájszárazság,
- izomgyengeség,
- hasmenés, hányás,
- súlyos esetben szívritmus- és légzési zavarok.
Csecsemőknél a jelek:
- fejmozgás gyengesége,
- hányás,
- izomgyengeség,
- súlyos esetben akár életveszély.
– A botulizmus egy speciális baktériumfertőzés, amely szerencsére ritkán fordul elő. Leggyakrabban olyan élelmiszerekben alakul ki, amelyek nyers vagy nem megfelelően hőkezelt húsokat tartalmaznak. Gyakori okok lehetnek a húskészítési technológiai hibák, például a kolbászok, a nem kellően átsütött hamburgerhús vagy a steakek helytelen hőkezelése és tárolása. Különösen vidéken jelentenek veszélyt azok a hentesáruk, amelyek nem megfelelően voltak füstölve vagy tartósítva. Súlyos fertőzés esetén antibiotikumos kezelésre lehet szükség. Az utóbbi időben azonban kevés ilyen esetet tapasztaltunk - mondta el Kónya Gábor, balatonkeresztúri háziorvos.
Mikor forduljunk orvoshoz, hogyan kezelhető, és hogyan előzhető meg a botulizmus?
Előfordulhat, hogy elsőre nem ismerik fel a tüneteket, ezért nagyon fontos, hogy ha valaki a jellemző jeleket tapasztalja, és a közelmúltban gyanús ételt fogyasztott, haladéktalanul forduljon szakemberhez. A pontos diagnózist laborvizsgálatokkal állítják fel, amelyekkel kimutatható a baktérium vagy a toxin jelenléte.
A betegség súlyossága miatt a megelőzés kiemelten fontos. Ez elsősorban az élelmiszerek megfelelő tartósításával, alapos hőkezelésével és a higiénia betartásával érhető el. Különösen figyelni kell a házi készítésű konzervek, kolbászok helyes elkészítésére, valamint, hogy egyéves kor alatti csecsemőknek ne adjunk mézet.