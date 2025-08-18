Halálos ételmérgezés a strandon: életveszélyes, hogy már mindenki azt hiszi, ért a hamburgerekhez

Pár nap alatt két halálos áldozata is lett annak a szendvicsnek, amelyet egy Olaszország déli részén, Diamante városának tengerpartján működő foodtruckban vásároltak. A Daily Mail beszámolója szerint a múlt héten Luigi Di Sarno, egy 52 éves művész hunyt el, miután ételmérgezést kapott a grillezett kolbászos és tarlórépaleveleket tartalmazó panninitől, amit a helyi büfében fogyasztott. Ezt követően, ezen a héten egy 45 éves nő is hasonló körülmények között veszítette életét.

Ételmérgezés veszélyforrásai

Az esetek hátterében, egy kevésbé ismert, a botulizmus nevű betegség áll. Ez nem maga a baktérium, hanem annak termelte toxin miatt alakul ki. A botulizmusért a Clostridium botulinum baktérium felelős, amely különleges körülmények között képes szaporodni és toxint termelni. Ez a kórokozóspórákat képez, amelyek rendkívül ellenállóak a hővel és a környezeti hatásokkal szemben. Anaerob környezetben — vagyis oxigénmentes, zárt helyeken —, például rosszul tartósított, hőkezelt vagy vákuumcsomagolt élelmiszerekben elszaporodhat, és így toxint termelhet. Szerencsére a botulotoxin nem túl hőálló: legalább 30 percig 80 °C felett főzve elpusztul, ezért megfelelő főzés mellett nem kell tartani a mérgezéstől.

Ilyen élelmiszerek lehetnek például:

házi konzervek (zöldség, gyümölcs),

házi készítésű kolbászok, hurkák,

vákuumcsomagolt húsok és halak,

házi savanyúságok és lekvárok.

Ételmérgezés: hol találkozhatunk a baktériummal?

A természetben sok helyen előfordulhat: állatok és halak bélrendszerében, talajban, növényeken, nyers húsokban, zöldségeken. A rosszul kezelt, nem megfelelően tisztított és tartósított hús- és zöldségkészítmények a botulizmus, gyakori forrásai.

Különösen veszélyes a méz a babák számára

Fontos tudni, hogy a méz – különösen nyers, nem ipari sterilizált változat – tartalmazhatja a baktérium spóráit. A csecsemők bélrendszere még nem eléggé fejlett ahhoz, hogy ezeket a spórákat elpusztítsa, ezért nem szabad mézet adni egy éves kor alatti babáknak.

Milyen tünetekkel jár?

A mérgezés tünetei általában 6-24 órán belül jelentkeznek az érintett étel elfogyasztása után, de lehet, hogy akár 2 héttel később is előfordulnak. A gyorsan jelentkező tünetek súlyosabb mérgezésre utalnak.