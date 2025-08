Verseny 55 perce

Íme a 2025-ös Év Strandétele verseny döntősei

Tovább erősödik a balatoni strandgasztronómia. A Balatoni Kör zsűrije július végéig végigkóstolta az Év Strandétele verseny teljes mezőnyét, amely idén is a legjobb beach food fogásokat kereste. A döntőbe végül kilencen jutottak be, néhányan több étellel is. A győzteseket augusztus 7-én hirdetik ki.

Az Év Strandétele versenyre idén közel húsz vendéglátóhely nevezett, összesen 36 étellel. A megmérettetés célja ezúttal is a kreatív, helyi alapanyagokra épülő beach food újdonságok elismerése. Az idei nevezésszám alig marad el a tavalyi rekordtól, ami jól mutatja, hogy a balatoni vendéglátósok továbbra is komolyan veszik az innovációt és a minőséget. Az Év Strandétele verseny egyik tavalyi felfedezettje ilyen különleges kürtőskaláccsal nevezett

Fotó: Heim Alexandra/Balatoni Kör Sokkal jobb a helyzet a Balatonnál, mint korábban Kardos Gábor, az Év strandétele verseny ötletgazdája kiemelte, idén is kifejezetten erős volt a mezőny. – A korábbi években díjazott legismertebb beach food helyek mellett jó pár újabb is bizonyította, hogy a csúcsminőségben is kifejezetten erős a verseny. Egyértelműen ki kell mondani, hogy ma jóval több kiváló strandbüfé és strandbisztró van a Balatonnál, illetve jobb ár-érték arányban kínálják ételeiket mint mondjuk négy-öt éve, mikor a nagyközönség megítélése a mainál pozitívabb volt – mutatott rá Kardos Gábor. Mint mondta, átfogó képet kaptak az adott év kínálatáról, mélységében is alkalmuk volt megismerni a tóparti beach food kínálat legjavát. Azok is többnyire kiváló ötletekkel álltak elő, akik idén nem jutottak tovább. Így érdemes jövőre újra indulniuk, lehetőleg jobban megismerve a díjazottak kínálatát. Döntősök az Év Strandétele versenyen Ízlelőbimbókat előkészíteni, mutatjuk a kilenc döntőst, akik bejutottak az augusztus 6-án tartandó döntőbe (némelyikük több étellel) - az idei díjazottakat másnap, augusztus 7-én hirdetik ki: A Pizza Sztori, Balatonmáriafürdő Harcsa Supplí Bl Yachtclub, Balatonlelle Rántott kolbász, illetve rántott tofu Bao Club Tihany – Beach Grill Mogyorós ropogós pisztráng „tökfőzelék”, currys barack, csíkos lángossal Fogas Bisztró Alsóörs Harcsa Csevap, Rántott tej Julcsi Kalácsoda, Siófok-Szabadifürdő Sós-sajtos BBQ húsos kürtős coleslow-val és Aranygaluskalács Kicsi Csóka bisztró, Balatongyörök Bivalytatár, velős csont csónakban, burgonya gratin Lángos World, Balatonmáriafürdő Lángos-evezős Cseng Curry csirkés csónak és Lángos-evezős pisztráng csónak Mónisüti, Gyenesdiás Granola Optimist Szevasztok Bisztró, Balatonszárszó Faszénen sült tokhal ratatouille



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!