augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

59 perce

Ezeken a helyeken segítik majd a polgárőrök, hogy biztonságban odaérjen a gyerek a suliba

Címkék#Tab#rendőrség#biztonságban#suli#tanév#iskola#akció

Harsányi Miklós
Ezeken a helyeken segítik majd a polgárőrök, hogy biztonságban odaérjen a gyerek a suliba

Fotó: Muzslay Péter

A somogyi polgárőrök az új tanévben ismét segítik a gyermekek biztonságos közlekedését az iskolák környékén. Szeptember elsejétől 30-ig több településen, egyebek mellett Fonyódon, Siófokon, Inkén, Iharosberényben és Tabon zajlik az akció. 

– Fő cél, hogy minden gyermek biztonságban eljusson az iskolába  és hazaérjen – mondta Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség (SVP) elnöke. – Szeptemberben több mint 200 polgárőr vesz részt a programban. 

Somogyban 20 éve minden tanévben megszervezik a közlekedésbiztonsági akciót, s van, ahol a polgárőrök a rendőrséggel együttműködnek, máshol önállóan végzik a feladatot. Vármegyénkben jelenleg 83 egyesület vesz részt a munkában, a szervezeteknek több mint 2600 tagja van. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu