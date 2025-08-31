Ezeken a helyeken segítik majd a polgárőrök, hogy biztonságban odaérjen a gyerek a suliba

A somogyi polgárőrök az új tanévben ismét segítik a gyermekek biztonságos közlekedését az iskolák környékén. Szeptember elsejétől 30-ig több településen, egyebek mellett Fonyódon, Siófokon, Inkén, Iharosberényben és Tabon zajlik az akció.

– Fő cél, hogy minden gyermek biztonságban eljusson az iskolába és hazaérjen – mondta Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség (SVP) elnöke. – Szeptemberben több mint 200 polgárőr vesz részt a programban.

Somogyban 20 éve minden tanévben megszervezik a közlekedésbiztonsági akciót, s van, ahol a polgárőrök a rendőrséggel együttműködnek, máshol önállóan végzik a feladatot. Vármegyénkben jelenleg 83 egyesület vesz részt a munkában, a szervezeteknek több mint 2600 tagja van.