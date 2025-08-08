Ezen a somogyi településen 50 ezret kapnak az egyetemisták

Csokonyavisonta önkormányzata egyszeri támogatást nyújt a 2025/2026-os tanévkezdés megkönnyítésére. Közösségi oldalukon tájékoztattak arról, hogy az óvodásoknak 5 000 forint/fő, az általános és középiskolásoknak 10 000 forint/fő, a nappali tagozaton, felsőfokú intézményben tanuló diákoknak pedig 50 000 forint/fő támogatást biztosítanak a szeptemberi tanévkezdés előtt. A támogatás megállapításának feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 285 000 forintot. A támogatás igényléséhez szükséges kérelmeket az önkormányzat hivatali székhelyén lehet felvenni és leadni egyaránt, az elbírálás folyamatos, szeptember 30-ig fogadnak be kérelmeket.