augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

2 órája

Ezen a somogyi településen 50 ezret kapnak az egyetemisták

Címkék#kisgyermekes#kérelem#jövedelem#diák#forint#lakosság#óvodások

Csokonyavisonta családjai ezúttal sem maradnak segítség nélkül. Az önkormányzat támogatást nyújt a kisgyermekes családoknak a tanévkezdés előtt.

Dombi Regina
Ezen a somogyi településen 50 ezret kapnak az egyetemisták

Csokonyavisonta önkormányzata egyszeri támogatást nyújt a 2025/2026-os tanévkezdés megkönnyítésére. Közösségi oldalukon tájékoztattak arról, hogy az óvodásoknak 5 000 forint/fő, az általános és középiskolásoknak 10 000 forint/fő, a nappali tagozaton, felsőfokú intézményben tanuló diákoknak pedig 50 000 forint/fő támogatást biztosítanak a szeptemberi tanévkezdés előtt. A támogatás megállapításának feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 285 000 forintot. A támogatás igényléséhez szükséges kérelmeket az önkormányzat hivatali székhelyén lehet felvenni és leadni egyaránt, az elbírálás folyamatos, szeptember 30-ig fogadnak be kérelmeket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu