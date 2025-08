Durva ára lett minden gyerek kedvencének, de miért is?

Hol van ma már a mozgó fagylaltárus és a megfizethető ár? E sorok írója a múlt század 70-es éveinek elején 2 forintért 4 gombócot kapott a kaposvári Amigó Presszóban, a Cserben. Ma viszont nem nehéz akár egy tízezrest otthagyni a cukrászdában egy négytagú családnak, s akkor még nem is ittak a gyerekek egy-egy limonádét, amelyet szintén horroráron kínálnak. Vendéglátósoktól tudom: az ízesített, meglehetősen látványos színű limonádén – némi citrusfélével s jéggel dúsítva, mentalevéllel megdekorálva – óriási a haszon. Akár a fagylalton...

Érdemes évtizedekre visszatekinteni. 1965-ben egy átlagos keresetű alkalmazott 1600 forintot kapott kézbe. Ma a nettó átlagkereset Magyarországon nettó 480 ezer forintnál valamivel több. Ez az összeg az elmúlt hatvan év alatt mintegy 300 szorosára nőtt, egy gombóc ára pedig 1200-szorosára.

A fagylalt ára az egekben, sokaknak ma már luxus a több gombócos nyári finomság – főleg a Balaton partján.

Fotó: Török János

Fagylalt luxusáron: sok család már nem engedheti meg

No, itt a probléma, a jeges édesség vonatkozásában mindenképpen, hiszen úgy tűnik, mintha saját inflációs pályán mozogna a fagylalt ára. Míg régen filléres nyári nyalánkság volt, addig mára nem túl pénztárca- és családbarát a fagylalt ára. Ráadásul valóban jó fagyit, amibe a mai „Bagamérik” nemcsak a lelküket, hanem a minőségi alapanyagot is beleteszik, nehéz találni. Ám ha az ember már választott, kénytelen elnyalni, amit a kezébe nyomnak a plusz százasért vett édes tölcsérben, vagy kényelmesen hátra dőlve, kiskanállal apránként elfogyasztva a kehelyből. Ha nem ízlett, legfeljebb másik fagylaltozót választ, hiszen se szeri se száma a „hideg nyalatot” – merthogy a reformkorig így nevezték a hűsítő édességet –, kínáló vendéglátóhelyeknek. A Balaton-parton is egyik éri a másikat, s a tehetősebbeket – természetesen – nem foglalkoztatja az ára.

Engem viszont igen. Több fagylaltárust is megkérdeztem, mi az oka annak, hogy szinte „aranyáron” kínálják a fagyit. Indokként bérleti-díj emeléstől kezdve a jó minőségű alapanyag árának folyamatos növekedését, az egyre magasabb alkalmazotti béreket, megemelkedett rezsiköltségeket sorolták. Némelyek megjegyezték: ha ennyire megfizethetetlen lenne, akkor nem jönne a vendég, be kellene zárni, ám mégis jön, láthatom, legtöbbször még sorba is kell állni érte...