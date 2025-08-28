augusztus 28., csütörtök

A Kéktúrázók is betérnek egy imára az erdő mélyén megbújó kápolnába

Ismét benépesedett a valaha Nagybajomhoz tartozó Fehértópuszta, ahol az egykori lakók leszármazottjai, illetve az „anyatelepülésről” érkezettek jelenlétében mutatott be szentmisét Horváth András, a kisváros plébánosa, valamint a nagybajomi gyökerű, Kaposfüreden szolgáló Vida Zoltán atya, a Szent Őrangyalok-templom plébániavezető lelkésze.

Lőrincz Sándor

– Fehértópuszta éke a Páduai Szent Antal-kápolna. Honnan a kötődés e parányi kápolnához, amelynek egykor Ön kezdeményezte a felújítását? – kérdeztük Ballér Jánosné Marikát, Nagybajom kulturális és művészeti díjasát. 
– Szüleim Nagybajomhoz tartozó pusztákon éltek, születtek. Én már tősgyökeres „bajomi” vagyok. Édesapám Homokon lakott, édesanyám pedig Fehértón. Mindkét pusztára visszajártunk gyerekként, Homokra hóvirágozni, Fehértóra pedig a temetőt ápolni mindenszentek környékén. Aztán sajnos apukám halála, valamint a hóvirág szedésének tilalma után a homoki látogatások elmaradtak. Fehértóra pedig minden évben mentünk. Anyukám mindig elmesélte, hogy az ő édesapja szokta kivinni hintón Nagybajomból a Baca papot misézni, és a templom körül jöttek össze minden év július közepén a fehértói emberek, a szomszéd településekről, Kakról és Galabárdról a rokonok. Ilyenkor kint, a kápolna előtt zajlott a szentmise. Még a Lővy Pali bácsi is kipakolt a domboldalra pár vásárfiával. Ebéd után aztán a nagyszüleim megvendégelték a pap bácsit, és este ugyanúgy a papa visszavitte lovas hintóval. Mivel az idő nem fogott a kápolnán, ezért elhatároztam, hogy azt a kevés javíttatását elvégeztetem. Az akkori nagybajomi Gamesz emberei vállalták a hibák kijavítását. 

Fehértópuszta éke a kápolna
Minden évben szentmisével emlékeznek Fehértópuszta valahai lakóira, ezt követően készült a szokásos csoportkép 
Fotó: MW

– Mikor sikerült újra felszenteltetni a felújított kápolnát? 
– 2009. augusztus 8-án, és ez alkalomból először megtartottuk az elszármazottak miséjét, mégpedig három pap közreműködésével. Anyukámat, valamint Rajkai István és Marics József atyákat hintóval vitték ki Fehértópusztára, aztán ez a hagyomány minden évben megismétlődött. Azért augusztusban, mert akkor volt édesanyám születésnapja. Azóta sajnos az elszármazottak meghaltak, de minden évben 50-60 személy – rokonok, barátok, ismerősök, kíváncsiskodók – vesz részt az erdő közepén zajló szentmisén. Ezután együtt fogyasztjuk el a hazulról hozott pogácsát, süteményt, nagyokat beszélgetünk, néhány órára megáll az idő körülöttünk. 
– 18 család lakott itt egy időben, ám a 60-as években teljesen elnéptelenedett a puszta, lakói közül többen itt nyugszanak. Ez a hófehér kápolna, előtte a pléh-Krisztussal, kiragyog a környezetéből. Az ajtó felett tábla hirdeti: Lukács József és neje építtette valaha. Miért szálltak az égbe a fohászok? 
– Az ideérkezők – csakúgy, mint évtizedek múltán is – kértek és köszöntek. Eljöttek, hogy hálát adjanak Istennek az életükért, a mindennapok örömeiért és azért, hogy a Fennvaló meghallgatta imáikat és kigyógyultak betegségükből. 
– S Ön miért imádkozott e hagyományos, minden évben megtartott szentmisén? 
– Természetesen a korábban ott élő emberekért, elsősorban a szüleimért, a nagyszüleimért, a családomért, akik nélkül ezt nem tudtam volna létrehozni, de mindenkiért, aki megtisztelt bennünket, hogy együtt töltsük a vasárnap délutánt. Nagyon sokan segítettek az újjáépítési munkálatokon, őértük is szólt ez a szentmise. 

A fehértópusztai kápolnában megtartották az elszármazottak miséjét

– Milyen visszajelzéseket kap az elszármazottaktól? Gondolom, sokakat megindít lelkileg a hagyománnyá lett szentmise és az azt követő agapé. A találkozás öröme pedig – tudjuk jól –, statisztikailag nem mérhető. 
– Minden mise alkalmával az idősebb generáció megköszöni, hogy ismét megszerveztük a találkozót. Mint említettem, mindig akadnak új arcok is, akik csak kíváncsiságból jönnek el, de őket is nagyon megérinti a hely. 
– E szakrális hely a Dél-dunántúli Kéktúra útvonaláról is megközelíthető némi kitérővel. Sok kerékpáros fordul meg itt? 
– Igen, sokan megfordulnak ezen az útvonalon, nem egyszer én is beszélgettem hátizsákos emberekkel, akik gyalogosan követték az útvonalat, és vagy voltak már a kápolnánál, vagy arra tartottak. Néhány személy egy kis noteszt hagyott hátra, és abba írta le a gondolatait, hogy itt jártak. Az is előfordult, hogy az oltáron – felajánlásként – pénzt is hagytak. Nagyon felemelő élmény volt olvasni e gondolatokat. 
– Régóta igazi lokálpatriótaként van jelen a város életében. Tervez, szervez, tagja a helyi értéktárbizottságnak, több könyve jelent meg. A Nagybajomhoz tartozó puszták és lakóinak életét két kötetbe rostálva, fotókkal gazdagon illusztrálva adta ki. A jelhagyás örök emberi szándék. Jelenleg min dolgozik? 
– Igen, nagyon fontos nekem Nagybajom. A volt zsidó kereskedők utcájában lakom. Szüleim sokat meséltek róluk, és mivel sok kúria is volt a Kossuth utcában, ezért gondoltam, hogy róluk is meg kellene emlékezni. Szerzőtársammal, Marics Csabával született meg az első művünk Egy nagybajomi utca története címmel, majd a szüleim indíttatására akartam könyvben is emléket állítani a tizenkét pusztáról, ami régen a városunkhoz tartozott, és naggyá tette. Majd a Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Ház ötvenéves évfordulójára összegyűjtöttük kép- és könyvalakban is mindazt, ami itt történt. Ezt követően Nagybajom ’70-es években összegyűjtött földrajzi ragadványneveit jelentettem meg egy kötetben. Ki szerettem volna egészíteni a már meglévő adatgyűjtést térképekkel és mondákkal. Az elmúlt időszakban a helyi értéktár tagjaival közösen szedtük össze a nagybajomi hagyományokat, értékeket. Minden hónapban összegyűltünk, és az adott hónapra vonatkozóan elmondtuk a jeles napokat. Sütöttünk-főztünk, felelevenítettük a hagyományainkat, mint a tollfosztást, a szüretelést, a kukoricaszedést és -kopozást. A legújabb éppen kiadásra váró könyvünk pedig egy értékőrrecepttár lesz. Megpróbáltuk egyberostálni a régen elfelejtett ételeket, és vendégeinkkel közösen elkészítettük a parasztrétest, a „kőtt” rétest, szinte táncra keltek a szalagos fánkok, a finom pogácsák… 
– Ahogy Istenhez, úgy a szülőföldhöz való hűség is identitáserősítő tényező. Hogy érzékeli, szűkebb és tágabb környezetében sokaknak fontos mindaz, amit tesz, amiért harcol? 
– Azt gondolom, hogy igen. Sajnos jobbára már csak a mi, idősebb generációnkat érdeklik mindezek az értékek, a fiataloknak nincs idejük minderre, és érdeklődésük is jobbára már másirányú. Sajnos ezt a szomorú tendenciát tapasztalom a két saját gyermekem kapcsán is. 

Gyökerek nélkül nincs élet

  • Számos puszta tartozott egykor Nagybajomhoz, ám ahogy évtizedekkel ezelőtt a falvak fokozatosan vetették le régi ruháikat, úgy a puszták is sorra elnéptelenedtek. Fehértó sorsára jutott számos puszta szerte Somogyban és az országban is, de tiszteletre méltó, ahogy őrzik-védik a kései utódok Fehértó kincsét. Ebben jelentős érdeme van Ballér Jánosnénak, aki azt vallja: múltunk és közvetlen környezetünk megismerése kötelessége az egykor innen indulók gyerekeinek, unokáinak, dédunokáinak. Különben gyökértelenek maradnánk, gyökerek nélkül pedig nincs élet. 
     

 

