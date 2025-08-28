A Kéktúrázók is betérnek egy imára az erdő mélyén megbújó kápolnába

– Fehértópuszta éke a Páduai Szent Antal-kápolna. Honnan a kötődés e parányi kápolnához, amelynek egykor Ön kezdeményezte a felújítását? – kérdeztük Ballér Jánosné Marikát, Nagybajom kulturális és művészeti díjasát.

– Szüleim Nagybajomhoz tartozó pusztákon éltek, születtek. Én már tősgyökeres „bajomi” vagyok. Édesapám Homokon lakott, édesanyám pedig Fehértón. Mindkét pusztára visszajártunk gyerekként, Homokra hóvirágozni, Fehértóra pedig a temetőt ápolni mindenszentek környékén. Aztán sajnos apukám halála, valamint a hóvirág szedésének tilalma után a homoki látogatások elmaradtak. Fehértóra pedig minden évben mentünk. Anyukám mindig elmesélte, hogy az ő édesapja szokta kivinni hintón Nagybajomból a Baca papot misézni, és a templom körül jöttek össze minden év július közepén a fehértói emberek, a szomszéd településekről, Kakról és Galabárdról a rokonok. Ilyenkor kint, a kápolna előtt zajlott a szentmise. Még a Lővy Pali bácsi is kipakolt a domboldalra pár vásárfiával. Ebéd után aztán a nagyszüleim megvendégelték a pap bácsit, és este ugyanúgy a papa visszavitte lovas hintóval. Mivel az idő nem fogott a kápolnán, ezért elhatároztam, hogy azt a kevés javíttatását elvégeztetem. Az akkori nagybajomi Gamesz emberei vállalták a hibák kijavítását.

Minden évben szentmisével emlékeznek Fehértópuszta valahai lakóira, ezt követően készült a szokásos csoportkép

Fotó: MW

– Mikor sikerült újra felszenteltetni a felújított kápolnát?

– 2009. augusztus 8-án, és ez alkalomból először megtartottuk az elszármazottak miséjét, mégpedig három pap közreműködésével. Anyukámat, valamint Rajkai István és Marics József atyákat hintóval vitték ki Fehértópusztára, aztán ez a hagyomány minden évben megismétlődött. Azért augusztusban, mert akkor volt édesanyám születésnapja. Azóta sajnos az elszármazottak meghaltak, de minden évben 50-60 személy – rokonok, barátok, ismerősök, kíváncsiskodók – vesz részt az erdő közepén zajló szentmisén. Ezután együtt fogyasztjuk el a hazulról hozott pogácsát, süteményt, nagyokat beszélgetünk, néhány órára megáll az idő körülöttünk.

– 18 család lakott itt egy időben, ám a 60-as években teljesen elnéptelenedett a puszta, lakói közül többen itt nyugszanak. Ez a hófehér kápolna, előtte a pléh-Krisztussal, kiragyog a környezetéből. Az ajtó felett tábla hirdeti: Lukács József és neje építtette valaha. Miért szálltak az égbe a fohászok?

– Az ideérkezők – csakúgy, mint évtizedek múltán is – kértek és köszöntek. Eljöttek, hogy hálát adjanak Istennek az életükért, a mindennapok örömeiért és azért, hogy a Fennvaló meghallgatta imáikat és kigyógyultak betegségükből.

– S Ön miért imádkozott e hagyományos, minden évben megtartott szentmisén?

– Természetesen a korábban ott élő emberekért, elsősorban a szüleimért, a nagyszüleimért, a családomért, akik nélkül ezt nem tudtam volna létrehozni, de mindenkiért, aki megtisztelt bennünket, hogy együtt töltsük a vasárnap délutánt. Nagyon sokan segítettek az újjáépítési munkálatokon, őértük is szólt ez a szentmise.