Újabb változás a közlekedésben? Ide kerülhet a negyedik féklámpa az autókon

Közlekedésbiztonsági újításon törik a fejüket osztrák szomszédaink. Azt ugye tudja mindenki, hol is helyezkedik el az autón az a bizonyos harmadik féklámpa?! Igen, igen, az autó hátsó ablakának közelében alul vagy felül, esetleg a csomagtérajtóban vagy szárnyon helyezkedik el és pirosan világít, ha fékezünk. Európában közel 30 éve alkalmazzák ezt a technikát, ami a 1986-ban indult el az Egyesült Államokból. Az osztrákok most helyeznének lámpát egy viszonylag szokatlan helyre is.

A féklámpa felvillanása a sötétben kereszteződéshez érve.

Fotó: Szakony Attila

Egy online autós magazin tájékoztatása szerint a grazi Műszaki Egyetem Járműbiztonsági Intézetének kutatói 200 valódi közlekedési balesetet elemeztek ki részletesen, és szimulációk segítségével vizsgálták, hogyan alakultak volna az események, ha az érintett autóknak nemcsak a hátsó részén, hanem elején is lett volna féklámpa. Az eredmények tanulságosak voltak, ezért álltak elő javaslatukkal a féklámpa elhelyezésének témájában.

Féklámpa, kicsit másképp

A harmadik féklámpa – más néven középső féklámpa – először az Egyesült Államokban jelent meg kötelező jelleggel, 1986-ban az új személyautókon. A döntés alapját biztonsági kutatások adták: egy 1974-ben végzett tanulmány kimutatta, hogy egy magasabbra szerelt, középen elhelyezett féklámpa jelentősen javítja a mögöttes járművek reakcióidejét, mivel könnyebben észrevehető a forgalomban, különösen sűrű városi környezetben vagy nagyobb járművek mögött haladva. A kutatásban részt vevő taxikon 50 százalékkal csökkent a hátulról történt ütközések száma.

A sikeres tesztek után az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) előírta a harmadik féklámpa alkalmazását, és ezt a példát később számos ország, köztük az Európai Unió is követte. Az EU-ban 1998-tól kötelező minden új személygépkocsin, a kereskedelmi forgalomba helyezésük feltételeként.

A közlekedésbiztonság fontos része a féklámpa, főleg sötétben

Fotó: Szakony Attila

Az osztrák közlekedésbiztonsági kutatók az elmúlt években egy új, meglepőnek tűnő javaslattal álltak elő: szerintük érdemes lenne a féklámpát az autók elejére is felszerelni. Ennek célja nem az, hogy az autós saját haladását jelezze előrefelé, hanem hogy a szemből érkező vagy keresztirányú forgalomban részt vevők is láthassák, amikor lassít vagy megáll az adott jármű.

– Az elöl lévő féklámpa bevezetésének legnagyobb előnye az lenne, hogy a jármű fékezési szándékát nemcsak hátulról, hanem más irányokból is jobban lehetne érzékelni, ami növelheti a közlekedés biztonságát különösen sűrű, városi forgalomban. Több osztrák portálon is olvastam a javaslatról, ahol a kutatás részleteit is taglalják. Ezek szerint azokban az esetekben, amikor egy gépjárműre előre is volt szerelve féklámpa, a gyalogosok 0,3–0,5 másodperccel gyorsabban reagáltak egy jármű megállására, ha elöl is látható volt a fékezési jelzés. Én mindenképp jó ötletnek a tartanám, mivel a közlekedési balesetek egy jelentős része nem hátulról történik, hanem például kereszteződésekben vagy gyalogátkelőknél, ahol a másik jármű vezetője vagy éppen a gyalogos nem tudja pontosan megítélni, hogy a másik autó fékez-e – mondta el Gazdag András, barcsi származású autós oktató.