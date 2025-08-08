2 órája
Újabb változás a közlekedésben? Ide kerülhet a negyedik féklámpa az autókon
Biztonságosan közlekedni talán az egyik legfontosabb dolog, ha autóba ülünk. Az osztrákok kitaláltak egy új jelzőrendszert, ami által a féklámpa szokatlan helyre kerülhet.
Közlekedésbiztonsági újításon törik a fejüket osztrák szomszédaink. Azt ugye tudja mindenki, hol is helyezkedik el az autón az a bizonyos harmadik féklámpa?! Igen, igen, az autó hátsó ablakának közelében alul vagy felül, esetleg a csomagtérajtóban vagy szárnyon helyezkedik el és pirosan világít, ha fékezünk. Európában közel 30 éve alkalmazzák ezt a technikát, ami a 1986-ban indult el az Egyesült Államokból. Az osztrákok most helyeznének lámpát egy viszonylag szokatlan helyre is.
Egy online autós magazin tájékoztatása szerint a grazi Műszaki Egyetem Járműbiztonsági Intézetének kutatói 200 valódi közlekedési balesetet elemeztek ki részletesen, és szimulációk segítségével vizsgálták, hogyan alakultak volna az események, ha az érintett autóknak nemcsak a hátsó részén, hanem elején is lett volna féklámpa. Az eredmények tanulságosak voltak, ezért álltak elő javaslatukkal a féklámpa elhelyezésének témájában.
Féklámpa, kicsit másképp
A harmadik féklámpa – más néven középső féklámpa – először az Egyesült Államokban jelent meg kötelező jelleggel, 1986-ban az új személyautókon. A döntés alapját biztonsági kutatások adták: egy 1974-ben végzett tanulmány kimutatta, hogy egy magasabbra szerelt, középen elhelyezett féklámpa jelentősen javítja a mögöttes járművek reakcióidejét, mivel könnyebben észrevehető a forgalomban, különösen sűrű városi környezetben vagy nagyobb járművek mögött haladva. A kutatásban részt vevő taxikon 50 százalékkal csökkent a hátulról történt ütközések száma.
A sikeres tesztek után az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) előírta a harmadik féklámpa alkalmazását, és ezt a példát később számos ország, köztük az Európai Unió is követte. Az EU-ban 1998-tól kötelező minden új személygépkocsin, a kereskedelmi forgalomba helyezésük feltételeként.
Az osztrák közlekedésbiztonsági kutatók az elmúlt években egy új, meglepőnek tűnő javaslattal álltak elő: szerintük érdemes lenne a féklámpát az autók elejére is felszerelni. Ennek célja nem az, hogy az autós saját haladását jelezze előrefelé, hanem hogy a szemből érkező vagy keresztirányú forgalomban részt vevők is láthassák, amikor lassít vagy megáll az adott jármű.
– Az elöl lévő féklámpa bevezetésének legnagyobb előnye az lenne, hogy a jármű fékezési szándékát nemcsak hátulról, hanem más irányokból is jobban lehetne érzékelni, ami növelheti a közlekedés biztonságát különösen sűrű, városi forgalomban. Több osztrák portálon is olvastam a javaslatról, ahol a kutatás részleteit is taglalják. Ezek szerint azokban az esetekben, amikor egy gépjárműre előre is volt szerelve féklámpa, a gyalogosok 0,3–0,5 másodperccel gyorsabban reagáltak egy jármű megállására, ha elöl is látható volt a fékezési jelzés. Én mindenképp jó ötletnek a tartanám, mivel a közlekedési balesetek egy jelentős része nem hátulról történik, hanem például kereszteződésekben vagy gyalogátkelőknél, ahol a másik jármű vezetője vagy éppen a gyalogos nem tudja pontosan megítélni, hogy a másik autó fékez-e – mondta el Gazdag András, barcsi származású autós oktató.
A sztori még várat magára
- Ahhoz, hogy az elülső féklámpa hivatalosan is megjelenhessen az autókon, több lépcsőfokot kell teljesíteni. Először is további kutatások és kísérleti projektek szükségesek, amelyek megerősítik az eddigi pozitív eredményeket, és kizárják a félreértelmezés lehetőségét. Ezt követően a járműgyártóknak is be kell vonódniuk a fejlesztésbe, hiszen az új lámpa műszaki beépítése is szabályozást, tervezést és átalakítást igényel.
- Ami Magyarországot illeti, hazánk az Európai Unió és az UNECE előírásait követi, így ha nemzetközi szinten jóváhagyják az új fényjelzést, Magyarországon is kötelező lesz alkalmazni azt az új autókra. – A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az elöl elhelyezett féklámpa először ajánlott felszerelésként jelenik meg bizonyos gyártóknál – hasonlóan ahhoz, ahogyan egykor a tolatókamera vagy az automata vészfékasszisztens is először extra felszerelésként terjedt el. Ha az eredmények valóban meggyőzőek lesznek, és a közlekedésbiztonság mérhetően javul, akkor akár kötelezővé is válhat – mondta el Gazdag András.