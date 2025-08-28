augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Félárván maradt gyerekeket támogatnak a nyugdíjasok

Simon Edit ötletgazdaként fogott szervezésbe, hogy félárván maradt gyermekeket támogassanak. Minden évben egy kaposvári iskola igazgatóját keresik meg, hogy családot válasszanak. Az idén egy kétgyermekes toponári családra esett a választás, ahol az édesapa tavaly halt meg. Az idén csatlakoztak a gyűjtéshez a Polgári Nyugdíjas Klub, a Toponárért Nyugdíjas Egyesület és a Szentjakabi Nyugdíjas Klub tagjai. Az önkormányzati képviselők közül Herczeg Attila mellett Battyhányi Norbert vett részt a szervezésben. Az adományt Vörös Péter, részönkormányzati képviselő adta át a Toponári Művelődési házban. Az összegyűlt összegből a gyerekek iskolai felszerelését lehet megvenni szeptemberre.  

 

