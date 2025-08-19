augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

3 órája

Felejthetetlen lovas élmény vár a szántódpusztai majorságban

Címkék#Fogathajtó Bajnokság#piac#kenyér

Augusztus 20-án felejthetetlen lovas élmény várja az érdeklődőket Szántódpusztán.

Felejthetetlen lovas élmény vár a szántódpusztai majorságban

Magyarország születésnapján ismét megelevenedik a fogathajtás évszázados hagyománya. A látványos fogathajtó bajnokságon a hajtók és szélsebes paripáik izgalmas ügyességi és gyorsasági versenyeken mérik össze tudásukat. A pályán feszült izgalom és lenyűgöző pillanatok váltják egymást – melyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt nyújtanak majd. 

Helyszín és időpont
• Szántódpuszta Majorság
• 2025. augusztus 20., 07:00-14:00 Termelői és kézműves piac
09:00-12:00 Új kenyér elkészítése- kenyérsütés a kemencében
09:30-10:00
Hivatalos megnyitó, az esemény kezdete
10:00-15:00 Kovácsbemutató- patkolás művészete.Kosárfonás,rokkafonás,nemezelés,lovaskocsikázás, Garbera István népi iparművész, bútorkészítő mester mutatja be több évtizedes szakmai munkásságát
10:00-17:00 Fogathajtó Bajnokság fordulói
17:00 Eredményhirdetés

Jegyárak:
Felnőtt:1900.- forint
Gyermek:900.- forint
A termelői piacra a belépés díjtalan!

További részletek IDE kattintva.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu