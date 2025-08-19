Felejthetetlen lovas élmény vár a szántódpusztai majorságban

Magyarország születésnapján ismét megelevenedik a fogathajtás évszázados hagyománya. A látványos fogathajtó bajnokságon a hajtók és szélsebes paripáik izgalmas ügyességi és gyorsasági versenyeken mérik össze tudásukat. A pályán feszült izgalom és lenyűgöző pillanatok váltják egymást – melyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt nyújtanak majd.

Helyszín és időpont

• Szántódpuszta Majorság

• 2025. augusztus 20., 07:00-14:00 Termelői és kézműves piac

09:00-12:00 Új kenyér elkészítése- kenyérsütés a kemencében

09:30-10:00

Hivatalos megnyitó, az esemény kezdete

10:00-15:00 Kovácsbemutató- patkolás művészete.Kosárfonás,rokkafonás,nemezelés,lovaskocsikázás, Garbera István népi iparművész, bútorkészítő mester mutatja be több évtizedes szakmai munkásságát

10:00-17:00 Fogathajtó Bajnokság fordulói

17:00 Eredményhirdetés

Jegyárak:

Felnőtt:1900.- forint

Gyermek:900.- forint

A termelői piacra a belépés díjtalan!

További részletek IDE kattintva.