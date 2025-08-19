1 órája
Felejthetetlen lovas élmény vár a szántódpusztai majorságban
Augusztus 20-án felejthetetlen lovas élmény várja az érdeklődőket Szántódpusztán.
Magyarország születésnapján ismét megelevenedik a fogathajtás évszázados hagyománya. A látványos fogathajtó bajnokságon a hajtók és szélsebes paripáik izgalmas ügyességi és gyorsasági versenyeken mérik össze tudásukat. A pályán feszült izgalom és lenyűgöző pillanatok váltják egymást – melyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt nyújtanak majd.
Helyszín és időpont
• Szántódpuszta Majorság
• 2025. augusztus 20., 07:00-14:00 Termelői és kézműves piac
09:00-12:00 Új kenyér elkészítése- kenyérsütés a kemencében
09:30-10:00
Hivatalos megnyitó, az esemény kezdete
10:00-15:00 Kovácsbemutató- patkolás művészete.Kosárfonás,rokkafonás,nemezelés,lovaskocsikázás, Garbera István népi iparművész, bútorkészítő mester mutatja be több évtizedes szakmai munkásságát
10:00-17:00 Fogathajtó Bajnokság fordulói
17:00 Eredményhirdetés
Jegyárak:
Felnőtt:1900.- forint
Gyermek:900.- forint
A termelői piacra a belépés díjtalan!
További részletek IDE kattintva.