Mindig Siófokon ünnepelt

Így ünnepelte szülinapját a tánczseni

2003-ban a neves siófoki Dániel vendéglő falán – azóta már nem látható – emléktáblát avattak az egykori színész-sztár Feleki Kamill (1908-1993) tiszteletére. Az avatásnak több – történelmi – oka is volt: ugyanis ezen a helyen, a Kálmán Imre sétány 3. szám alatt üzemeltették Feleki Kamill nagyszülei a sokak által ismert és kedvelt szállót, kávéházat és cukrászdát, ahol a kis Feleki unokák – Tibor, Edit és László – Kamillkával együtt a nyarakat töltötték.

Mindez még bőven a két háború közti időszakban, az 1920-as években történt. Egy korabeli leírás szerint a Feleky-szállóban 1924-ben: „A szobák pazarul vannak berendezve, ízlésesen, stílusosan meglátszik, hogy a tulajdonos nagy műveltségű szakember, akinek hosszú gyakorlata van abban, hogy miképpen kell kedvessé és kényelmessé tenni a nyári pihenést kereső nagyvárosi ember életét. A Feleky-szálloda mellett van a Feleky kert és a tejivó, mind a kettő valóságos oázis a Balaton partján. A tejivó emeleti terraszán a nyáron viszontlátunk mindenkit, aki Siófokon nyaral…”
Az apró termetű, negyedik gyermekként megszülető Feleki Kamill az iskolába járás helyett már kiskorában a színházat szerette, többször be is osont gyermekként a Vígszínházba, innen leste el a színészi trükköket. Már gyermekként igen jól táncolt, amivel osztálytársait szórakoztatta. Lényegében egy siófoki nyaralás alkalmával fedezték fel, amikor meglátta Z. Molnár László – a Király Színház színésze – táncolni, már másnap elvitte, szülői beleegyezéssel a híres, Rákosi Szidi féle tanodába. Feleki nem sokkal később a Király Színház szerződött társulati tagja lett és a táncok betanítását is rábízták.

Feleki Kamill az iskolába járás helyett már kiskorában a színházat szerette
A „Farsang a Budapestben“ című zenés-táncos műsor próbája. Kardos Magda és Feleki Kamill színművészek
Fotó: Fortepan

Alig volt ekkoriban még csak húsz éves, de hamarosan a nemzetközi színpadok szintén megnyíltak Cammillo Feleky előtt: Bécs, Prága, Berlin, Párizs színpadait is megjárta, mind táncos, mind koreográfus. Időközben összeházasodott Metzger Fini táncosnővel, akivel negyven esztendeig éltek együtt, Fini haláláig. Feleki az 1930-as évek elejétől már a hazai színpadokon kápráztatta el zseniális tánctudásával és előadói képességeivel a közönséget. Az 1940-es években Siófokra is többször visszatért: 

A pesti Nagykörút vasárnap délben hódmezővásárhelyi kihalt mellékutca a siófoki korzóhoz képest. Program nyakra-főre. Az egyik helyen a gyerekeknek tart Feleky Kamill társulata előadást. (Kitűnő a műsor!)

 – adta hírül 1941-ben az egyik korabeli lap.

Feleki Kamill több filmben is szerepelt

Feleki a háború utáni időszakban az Operettszínház oszlopos tagja, később a Vígszínház és a Madách vendégszínésze lett, egészen 1972-ben történt nyugdíjba vonulásáig. De még ezt követően is vállalt fellépést, közel hetvenévesen, a Kabaréban színpadra állt. Feltűnt filmekben, 1986-ban Chicago-ban a legjobb férfialakításért járó díjat nyerte el, de mindemellett számos hazai, művészeti díj tulajdonosa is lett.
Bár a két háború közti önfeledt, balatoni Feleky-kávéházbéli világ már a múlté volt, Feleki mégsem szakadt el a tótól. Telket vásárolt és nyaralót építtetett Siófokon az Erkel Ferenc utca 28. szám alatt. Az 1950-es évektől ide jártak pihenni szeretett feleségével és itt látták vendégül a korszak nagyjait: Bilicsi Tivadarékat, Kállai Ilonát, Schubert Évát és még sok-sok színésztársat. Sőt: Feleki Kamill minden nyáron, augusztus 21-én, itt ünnepelte születésnapját. 

  • Tánctudását Fred Astaire amerikai színészhez hasonlították, a Csárdáskirálynő Miska pincérjeként pedig örökre bevonult a magyar színháztörténetbe. Páratlan és sajátosan nagy tehetség volt, aki felesége halálát követően visszavonulva és nagy nélkülözések közepette élt. A Kossuth-díjas színész, aki lényegében Siófokról indult, 1993. október 18-án hunyt el a fővárosban, sírja a Farkasréti temetőben található. Talán emléke, szellemi öröksége okán emléktáblája visszakerülhetne az egykori siófoki, Feleky szálló falára!

 

 

