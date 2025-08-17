augusztus 17., vasárnap

Felfigyeltek a „pénz szagára" a NAV-ellenőrök – lebukott a duguláselhárító

Címkék#NAV#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#bankszámla#ellenőr

Papíron ugyan szüneteltette tevékenységét, mégis tovább dolgozott egy duguláselhárítással foglalkozó vállalkozó – számlát azonban nem mindig adott.

Harsányi Miklós

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-budapesti igazgatóságának az ellenőrei a bankszámla és az online számlaadatok alapján nagy összegű, 20 millió forintot meghaladó adókülönbözetet tártak fel. 
–  A 2024-ben egy ideig egyéni vállalkozóként működő, majd tevékenységét szüneteltető, sürgős duguláselhárításra szakosodott adózó tevékenységét interneten hirdette, azonban munkája kapcsán több minőségi probléma merült fel, illetve „túlárazási” és számlázási kifogás is érkezett – tájékoztatott  vasárnap a NAV. – Az adózó bár nem működött együtt az adóhatósággal, a NAV rendelkezésére álló széleskörű adatállomány segítségével az adózó bankszámlájára utalást teljesítő személyek visszakövethetők voltak, és az online számlaadatok is megerősítették az adózó aktív gazdasági tevékenységét. 

Borítóképünk illusztráció! 

 

 

