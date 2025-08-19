Szennyezés
Feljelentést tesz Kaposvár, valaki szennyvizet engedett a Desedába
Feltehetően valaki odament és illegálisan beengedte a szennyvizet a tóba. A Deseda kapcsán a feljelentés nem maradt el, az elkövető szigorú büntetésre számíthat.
– A szakemberek minden lehetséges tó körüli szennyezési forrást kizártak, ezért a város ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Deseda vizének beszennyezése miatt – olvasható a kaposvári polgármesteri hivatal keddi közleményében, a feljelentést megtették.
Nem állandó szennyezési forrásról van szó, mivel a vízminőség hirtelen romlott meg
- – Feltehetően valaki odament és illegálisan beleengedte a szennyvizet a tóba – közölte a polgármesteri hivatal. – Ezt igazolja az is, hogy nem állandó szennyezési forrásról van szó, mivel a vízminőség hirtelen romlott meg, ezt követően pedig folyamatosan javult, ráadásul a mintavételek alapján egyetlen helyen lokalizálható a szennyeződés.
- Arról is beszámoltak: a tó körüli mosdókat és a Fekete István Látogatóközpont szennyvízelvezetését, továbbá a desedai melletti zártkerti ingatlanokat, valamint a horgász- és csónakház szennyvízgyűjtőit is átvizsgálták a szakemberek. A város a kötelező mintavételeken túl napi szinten a tó több pontján végeztet vizsgálatokat, így gyorsan és könnyedén azonosítható volt a szennyezés ideje és helyszíne. Az eredmények folyamatosan és gyorsan javulnak, várhatóan néhány napon belül ismét mindenhol fürdésre alkalmas lesz a tó vize.
– A rendőrséggel közösen folytatjuk a felderítést, az elkövető szigorú büntetésre számíthat! – olvasható a keddi közleményben. – A Deseda a kaposváriak közös természeti kincse, senkinek nem hagyjuk, hogy bármilyen formában is szennyezze a tavat!
