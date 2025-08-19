augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szennyezés

2 órája

Feljelentést tesz Kaposvár, valaki szennyvizet engedett a Desedába

Címkék#szennyvíz#deseda#Fekete István Látogatóközpont

Feltehetően valaki odament és illegálisan beengedte a szennyvizet a tóba. A Deseda kapcsán a feljelentés nem maradt el, az elkövető szigorú büntetésre számíthat.

Harsányi Miklós
Feljelentést tesz Kaposvár, valaki szennyvizet engedett a Desedába

– A szakemberek minden lehetséges tó körüli szennyezési forrást kizártak, ezért a város ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Deseda vizének beszennyezése miatt – olvasható a kaposvári polgármesteri hivatal keddi közleményében, a feljelentést megtették.

Feljelentés: feltehetően valaki illegálisan szennyvizet engedett a tóba
Feljelentés:  feltehetően valaki illegálisan szennyvizet engedett a tóba

 

Nem állandó szennyezési forrásról van szó, mivel a vízminőség hirtelen romlott meg

  •  – Feltehetően valaki odament és illegálisan beleengedte a szennyvizet a tóba – közölte a polgármesteri hivatal. – Ezt igazolja az is, hogy nem állandó szennyezési forrásról van szó, mivel a vízminőség hirtelen romlott meg, ezt követően pedig folyamatosan javult, ráadásul a mintavételek alapján egyetlen helyen lokalizálható a szennyeződés.
  • Arról is beszámoltak: a tó körüli mosdókat és a Fekete István Látogatóközpont szennyvízelvezetését, továbbá a desedai melletti zártkerti ingatlanokat, valamint a horgász- és csónakház szennyvízgyűjtőit is átvizsgálták a szakemberek. A város a kötelező mintavételeken túl napi szinten a tó több pontján végeztet vizsgálatokat, így gyorsan és könnyedén azonosítható volt a szennyezés ideje és helyszíne. Az eredmények folyamatosan és gyorsan javulnak, várhatóan néhány napon belül ismét mindenhol fürdésre alkalmas lesz a tó vize.  

 

Feljelentés: valaki szennyvizet engedett a tóba

– A rendőrséggel közösen folytatjuk a felderítést, az elkövető szigorú büntetésre számíthat! – olvasható a keddi közleményben. –  A Deseda a kaposváriak közös természeti kincse, senkinek nem hagyjuk, hogy bármilyen formában is szennyezze a tavat! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu