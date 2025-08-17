Kidöntötte a vihar a fát, félpályán halad a forgalom Mike és Lábod között

Egy hatalmas, kidőlt faág akadályozza a forgalmat a 68-as főúton, melyről több olvasói fotót is kaptunk.

– Lábod külterületén egy fa dőlt az útra, melyet a nagyatádi hivatásos tűzoltók távolítottak el – mondta megkeresésünkre Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.

A forgalom rendőri irányítás mellett, félpályán haladt, amíg a tűzoltók eltávolították a főútról a forgalmi akadályt.

Fa dől az útra Lábod és Mike között

Fotó: olvasói fotó