3 órája
Kidöntötte a vihar a fát, félpályán halad a forgalom Mike és Lábod között
Egy hatalmas, kidőlt faág akadályozza a forgalmat a 68-as főúton, melyről több olvasói fotót is kaptunk.
– Lábod külterületén egy fa dőlt az útra, melyet a nagyatádi hivatásos tűzoltók távolítottak el – mondta megkeresésünkre Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.
A forgalom rendőri irányítás mellett, félpályán haladt, amíg a tűzoltók eltávolították a főútról a forgalmi akadályt.
