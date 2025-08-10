Felpezsdült a helyi kulturális élet Marcaliban

Marcali Sportesemények és boronkai falunap mellett fröccsfesztivált is tartottak a hétvégén Marcaliban. Az eseményen természetesen különböző verziókban lehetett fröccsöt kóstolni, de nem maradtak el a kulturális programok sem. A fúvószenekari térzene mellett pop és rock előadók szórakoztatták a közönséget a lezárt Rákóczi utcán. K.R.