Mozgalmas hétvége

Felpezsdült a helyi kulturális élet Marcaliban

Koszorus Rita

Marcali Sportesemények és boronkai falunap mellett fröccsfesztivált is tartottak a hétvégén Marcaliban. Az eseményen természetesen különböző verziókban lehetett fröccsöt kóstolni, de nem maradtak el a kulturális programok sem. A fúvószenekari térzene mellett pop és rock előadók szórakoztatták a közönséget a lezárt Rákóczi utcán. K.R. 

 

