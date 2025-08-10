Mozgalmas hétvége
5 órája
Felpezsdült a helyi kulturális élet Marcaliban
Marcali Sportesemények és boronkai falunap mellett fröccsfesztivált is tartottak a hétvégén Marcaliban. Az eseményen természetesen különböző verziókban lehetett fröccsöt kóstolni, de nem maradtak el a kulturális programok sem. A fúvószenekari térzene mellett pop és rock előadók szórakoztatták a közönséget a lezárt Rákóczi utcán. K.R.
