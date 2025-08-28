augusztus 28., csütörtök

Felújítják a csokonyavisontai iskola ebédlőjét

Felújítják a csokonyavisontai iskola ebédlőjét. A felújítás nem önkormányzati forrásból valósul meg, a konyhát üzemeltető vállalkozó biztosítja a forrást.

Dombi Regina

Katz Zoltán, Csokonyavisonta polgármestere közösségi oldalán jelentette be a jó hírt, miszerint felújítják a helyi iskola ebédlőjét. A település vezetője tájékoztatott: a csokonyavisontai konyhát üzemeltető cég saját forrásból, önerőből új asztalokat és székeket vásárol a gyermekek számára az iskolai ebédlőbe. A beruházás jelentős előrelépést jelent a gyermekek étkezési körülményeinek javítása terén, hiszen az ebédlő ezen része az elmúlt években elhanyagoltan maradt. Az új bútorok szállítása várhatóan 10 hét múlva történik meg. Katz Zoltán hozzátette: az önkormányzat saját forrásból jelenleg nem tudná ezt a fejlesztést megvalósítani, ezért is nagy öröm a település számára, hogy a vállalkozó ilyen hozzáállással és elhivatottsággal járul hozzá a település jövőjéhez.
Borítóképünk illusztráció! 

 

