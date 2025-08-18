augusztus 18., hétfő

Megújul a pálya

58 perce

Felújítják a műfüves focipályát Barcson

Címkék#foci#műfüves#fűcsere#klub#focipálya#MLSZ

Újabb mérföldkőhöz érkezik a barcsi futball. Ezúttal a műfüves focipálya felújítására kerül sor.

Dombi Regina
Megújul a barcsi műfüves focipálya

Forrás: Horváth Gábor facebook

Fotó: Horváth Gábor

Horváth Gábor, Barcs város sportreferense közösségi oldalán számolt be a jó hírről, miszerint újabb mérföldkőhöz érkezik a helyi futball klub élete. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítő programjában 2013 novemberében átadott műfüves pálya felújítását 2025. augusztus 19-én a Magyar Pályaépítő Kft. megkezdi, melynek keretein belül a teljes fűcsere, a kapuhálók, valamint a labdafogó hálók cseréje is megtörténik. A sportreferens beszámolója szerint a felújítási munkák várhatóan augusztus végén fejeződnek be. 

 

