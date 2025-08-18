Felújítják a műfüves focipályát Barcson

Horváth Gábor, Barcs város sportreferense közösségi oldalán számolt be a jó hírről, miszerint újabb mérföldkőhöz érkezik a helyi futball klub élete. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítő programjában 2013 novemberében átadott műfüves pálya felújítását 2025. augusztus 19-én a Magyar Pályaépítő Kft. megkezdi, melynek keretein belül a teljes fűcsere, a kapuhálók, valamint a labdafogó hálók cseréje is megtörténik. A sportreferens beszámolója szerint a felújítási munkák várhatóan augusztus végén fejeződnek be.