Egy pasi kellene, de azonnal? Siófokon is elérhető a férfikölcsönző – ilyenek a szigorúan szexmentes kísérők

A férfikölcsönzőt, vagyis a man4you.hu-t sokan már konkrét helyzetekben is kipróbálták. Egy hölgy például azért keresett magának kísérőt, mert először járt volna Siófokon, nem ismerte a környéket, és nem akart egyedül vacsorázni vagy szórakozni. Egy napos kísérőt bérelt, aki nappal körbevezette, este pedig elkísérte a programokra. – A szolgáltatás lényege, hogy aki nem szeretne egyedül elmenni valahova, annak legyen társa. Biztonságot ad, és sokkal kellemesebb, ha van kivel eltölteni a programot – mondta Karácsony Csilla, a man4you.hu alapítója.

Sokoldalú szolgáltatást nyújthat a férfikölcsönző. Képünk illusztráció

A szolgáltatás Siófokon is ugyanarra épül, mint más városokban: olyan helyzetekre kínál megoldást, amikor valakinek lenne programja – színház, vacsora, utazás vagy akár hosszabb reptéri várakozás –, de nincs kivel mennie. A találkozók mindig nyilvános helyen zajlanak, és szigorúan szexmentes.

Visszajelzések érkeznek a férfiakról

A rendszer egyszerű. Aki kísérőként szeretne regisztrálni, férfiként hoz létre profilt, a hölgyek pedig kísérőt keresőként jelentkeznek. A tagság a női oldalon egy hónapra 2900 forint, és ez idő alatt korlátlanul lehet keresni és kapcsolatot felvenni. A kísérők adatlapot töltenek ki, és az együtt eltöltött program után a hölgyek értékelhetik őket névtelenül, ötcsillagos rendszerben. A pozitív visszajelzésekkel rendelkező férfiak idővel a VIP-kategóriába kerülnek, míg a megbízhatatlan jelentkezőktől megválnak.

Reptéri társaság, autószerelési ellenőr vagy féltékenységkeltő partner

Volt, aki a repülőtéren töltött négyórás várakozást szerette volna kellemesebbé tenni, ezért kísérőt hívott maga mellé.

Egy másik hölgy az autószerelőhöz vitte magával a partnert, mert nem értett a kocsikhoz, és biztos akart lenni benne, hogy nem verik át.

Akadt már igazi sikertörténet is: egy 71 éves hölgy három hónapig volt tag, majd jelezte, hogy köszöni, már nincs szüksége a szolgáltatásra, mert az oldalon belül megismerkedett egy 65 éves úriemberrel, akivel azóta is tartós kapcsolatban élnek. – Máskor egy házasságban élő nő keresett magának kísérőt. A férjétől elhidegült, de a családját nem akarta elhagyni.

Inkább azt kérte a kísérőtől, hogy kétszer jelenjen meg vele nyilvánosan, egyszer kávézni, egyszer vacsorázni, mintha a munkatársa lenne – mindezt azért, hogy a férjében felébressze a féltékenysége

– mondta Karácsony Csilla.