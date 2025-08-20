augusztus 20., szerda

István névnap

Társaság rendelésre

1 órája

Egy pasi kellene, de azonnal? Siófokon is elérhető a férfikölcsönző – ilyenek a szigorúan szexmentes kísérők

Már Siófokon is elérhető egy különleges szolgáltatás, amely egyre több nő érdeklődését kelti fel. A férfikölcsönző már a Balaton partján is megoldást kínál olyan élethelyzetekre, amikor jó lenne egy férfitárs a programokhoz, de nincs kivel elmenni. A kezdeményezés biztonságos, diszkrét és szigorúan szexmentes.

Krausz Andrea

A férfikölcsönzőt, vagyis a man4you.hu-t sokan már konkrét helyzetekben is kipróbálták. Egy hölgy például azért keresett magának kísérőt, mert először járt volna Siófokon, nem ismerte a környéket, és nem akart egyedül vacsorázni vagy szórakozni. Egy napos kísérőt bérelt, aki nappal körbevezette, este pedig elkísérte a programokra. – A szolgáltatás lényege, hogy aki nem szeretne egyedül elmenni valahova, annak legyen társa. Biztonságot ad, és sokkal kellemesebb, ha van kivel eltölteni a programot – mondta Karácsony Csilla, a man4you.hu alapítója. 

pár, kapcsolat, randi, férfikölcsönző
Sokoldalú szolgáltatást nyújthat a férfikölcsönző. Képünk illusztráció

A szolgáltatás Siófokon is ugyanarra épül, mint más városokban: olyan helyzetekre kínál megoldást, amikor valakinek lenne programja – színház, vacsora, utazás vagy akár hosszabb reptéri várakozás –, de nincs kivel mennie. A találkozók mindig nyilvános helyen zajlanak, és szigorúan szexmentes.

Visszajelzések érkeznek a férfiakról

A rendszer egyszerű. Aki kísérőként szeretne regisztrálni, férfiként hoz létre profilt, a hölgyek pedig kísérőt keresőként jelentkeznek. A tagság a női oldalon egy hónapra 2900 forint, és ez idő alatt korlátlanul lehet keresni és kapcsolatot felvenni. A kísérők adatlapot töltenek ki, és az együtt eltöltött program után a hölgyek értékelhetik őket névtelenül, ötcsillagos rendszerben. A pozitív visszajelzésekkel rendelkező férfiak idővel a VIP-kategóriába kerülnek, míg a megbízhatatlan jelentkezőktől megválnak.

Reptéri társaság, autószerelési ellenőr vagy féltékenységkeltő partner

Volt, aki a repülőtéren töltött négyórás várakozást szerette volna kellemesebbé tenni, ezért kísérőt hívott maga mellé. 

Egy másik hölgy az autószerelőhöz vitte magával a partnert, mert nem értett a kocsikhoz, és biztos akart lenni benne, hogy nem verik át. 

Akadt már igazi sikertörténet is: egy 71 éves hölgy három hónapig volt tag, majd jelezte, hogy köszöni, már nincs szüksége a szolgáltatásra, mert az oldalon belül megismerkedett egy 65 éves úriemberrel, akivel azóta is tartós kapcsolatban élnek. – Máskor egy házasságban élő nő keresett magának kísérőt. A férjétől elhidegült, de a családját nem akarta elhagyni. 

Inkább azt kérte a kísérőtől, hogy kétszer jelenjen meg vele nyilvánosan, egyszer kávézni, egyszer vacsorázni, mintha a munkatársa lenne – mindezt azért, hogy a férjében felébressze a féltékenysége 

– mondta Karácsony Csilla.

Itt a férfikölcsönző női változata

Az óradíjak változóak: a legalsó határ körülbelül háromezer forint, a felső pedig akár több tízezer is lehet, különösen a több nyelven beszélő, diplomás kísérők esetében. 

Van, aki a programtól teszi függővé az árat, más a hölgyre bízza, mennyit adjon, előfordult már olyan is, hogy valaki nem kért pénzt, mert annyira tetszett neki a közös program. – Ez mindig két ember megegyezésén alapul. A lényeg, hogy mindenki megtalálja azt a társat, akivel jól érzi magát a saját élethelyzetében – tette hozzá Karácsony Csilla.
A férfioldal sikere nyomán indult el a női változat is: a Woman4you júniusban élesedett. Itt a hölgyek partnernőként regisztrálhatnak, míg az érdeklődő férfiak maradnak rejtve.

 

