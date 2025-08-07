Bolhón egyszerre dobbant meg egy Budapestet is megjárt festőpáros szíve

Kovács György és felesége Zita idestova 24 éve élnek Bolhón, s ez idő alatt egyetlen percet sem bántak meg az ott töltött évekből. A festőművész pár – merthogy György és Zita is festenek – Budapestről költöztek a dél-somogyi falucskába, mostani otthonuk kiválasztása pedig egy közös szívdobbanásnak köszönhető. György alkotásai még Amerikát is megjárták, illetve munkásságát még Jankovics Marcell is elismerte annak idején.

Kovács György, festőművész egy korai alkotása

Fotó: Kovács György

Kovács György szerencsésnek mondja magát, hiszen hosszú éveken keresztül a hobbija volt a munkája. Rengeteg festményt készített annak idején megrendelésre, ma már inkább csak akkor fest, amikor ideje és kedve tartja. Ideje inkább korlátozza, hiszen bolhói házuk körül annyi sok teendő akad, hogy kevés idő marad az alkotásra.

A festő és felesége Bolhón talált rá a nyugalomra

Kovács György felesége, Zita belegi származású, tehát van némi somogyi kötődés az alkotóknál. Annak idején elhatározták, hogy szeretnének vidéken egy házat vásárolni, ahova elmenekülhetnek a budapesti nyüzsgő élet elől. Mivel Zita Somogyból származik, így az nem volt kérdés, hogy ezen a környéken kezdenek el keresgélni.

Beültek az autóba és körbeutazták a térséget. Egy bolhói házon – amiben most is élnek – szinte egyszerre akadt meg a szemük és dobbant meg a szívük annak láttán. A szomszéd ház előtt éppen kint állt egy idős férfi, akitől megtudták, hogy a ház eladó volt. Felkeresték a tulajdonost és megvásárolták az ingatlant, amit teljesen rendbe kellett rakni, ám azóta is csinosítgatják. Korábban tavasztól őszig tartózkodtak Bolhón, ősztől tavaszig pedig Budapesten, ma már Zita kicsit kevesebbet jár Bolhóra. György a ház körül mindig tevékenykedik, ezért is marad kevesebb idő a festésre. Pedig korábban minden nap festett.

A festő a falusi élet mozzanatait is megörökíti, amióta Bolhón él

Fotó: Kovács György

Egy budapesti galériában évekig lógtak Kovács festmények

Kovács György kisgyerek kora óta rajzol, a rajzolásból gyorsan váltott festészetre, tanulni iskolai szinten sosem tanulta, önmagát fejlesztette. Egy országos amatőr versenyen harmadik helyezést ért el, az elismerést pedig maga Jankovics Marcell adta át neki.