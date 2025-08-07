3 órája
Bolhón egyszerre dobbant meg egy Budapestet is megjárt festőpáros szíve
Újabb kincset találtunk Somogy vármegye féltve őrzött kincses ládikájában. Kovács György festőművész egyenesen Budapestről utazott el idáig és talált menedéket egy dél-somogyi településen, Bolhón.
Kovács György, festőművész Bolhón talált megnyugvásra
Fotó: Kovács György
Kovács György és felesége Zita idestova 24 éve élnek Bolhón, s ez idő alatt egyetlen percet sem bántak meg az ott töltött évekből. A festőművész pár – merthogy György és Zita is festenek – Budapestről költöztek a dél-somogyi falucskába, mostani otthonuk kiválasztása pedig egy közös szívdobbanásnak köszönhető. György alkotásai még Amerikát is megjárták, illetve munkásságát még Jankovics Marcell is elismerte annak idején.
Kovács György szerencsésnek mondja magát, hiszen hosszú éveken keresztül a hobbija volt a munkája. Rengeteg festményt készített annak idején megrendelésre, ma már inkább csak akkor fest, amikor ideje és kedve tartja. Ideje inkább korlátozza, hiszen bolhói házuk körül annyi sok teendő akad, hogy kevés idő marad az alkotásra.
A festő és felesége Bolhón talált rá a nyugalomra
Kovács György felesége, Zita belegi származású, tehát van némi somogyi kötődés az alkotóknál. Annak idején elhatározták, hogy szeretnének vidéken egy házat vásárolni, ahova elmenekülhetnek a budapesti nyüzsgő élet elől. Mivel Zita Somogyból származik, így az nem volt kérdés, hogy ezen a környéken kezdenek el keresgélni.
Beültek az autóba és körbeutazták a térséget. Egy bolhói házon – amiben most is élnek – szinte egyszerre akadt meg a szemük és dobbant meg a szívük annak láttán. A szomszéd ház előtt éppen kint állt egy idős férfi, akitől megtudták, hogy a ház eladó volt. Felkeresték a tulajdonost és megvásárolták az ingatlant, amit teljesen rendbe kellett rakni, ám azóta is csinosítgatják. Korábban tavasztól őszig tartózkodtak Bolhón, ősztől tavaszig pedig Budapesten, ma már Zita kicsit kevesebbet jár Bolhóra. György a ház körül mindig tevékenykedik, ezért is marad kevesebb idő a festésre. Pedig korábban minden nap festett.
Egy budapesti galériában évekig lógtak Kovács festmények
Kovács György kisgyerek kora óta rajzol, a rajzolásból gyorsan váltott festészetre, tanulni iskolai szinten sosem tanulta, önmagát fejlesztette. Egy országos amatőr versenyen harmadik helyezést ért el, az elismerést pedig maga Jankovics Marcell adta át neki.
– Öt éven keresztül volt kiállításunk feleségemmel közösen a budai vár dísztermének egyik galériájában. Én realista festő vagyok, Zita pedig absztrakt. Másképp alkotunk, de ugyanúgy szeretjük az alkotás folyamatát. Közös képünk is van például, van olyan kép, amit Zita kezdett el és én fejeztem be. Korábban a legtöbb festményem a budai várról és Budapestről készültek, de sok csodás magyarországi vidéket is megörökítettem már. Készítettem portrékat, csendéleteket, vitorlást is festettem már. A somogyi alkotásaimon javarészt a falusi élet jelenik meg – mondta el Kovács György.
- A Bolhón élő alkotópáros műveiből került már több is a tengeren túlra, illetve a Siker Adó című műsorban is szerepelt már György alkotásaival. – Annak idején sokszor dolgoztam megrendelésre. Akkor szinte minden nap festettem. Javarészt kis képeket készítettem, ugyanis a galériában megfordult művészet kedvelők könnyebben tudtak megvásárolni egy kisebb méretű képet, mint egy nagyobbat. Rengeteg turista fordult ott meg, így került képem Amerikába vagy éppen Svájcba is – tette hozzá az alkotó.
– Szerencsés vagyok, hiszen az volt hosszú évekig a munkám, amit szeretek is csinálni, ami pedig szintén nagyon jó, hogy sok időt töltünk Bolhón. Itt az emberek nagyon kedvesek, szinte mindenkinek van hozzánk egy kedves szava, jószívűek az emberek, jó közösség van ezen a kis somogyi településen – mondta el Kovács György.