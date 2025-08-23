Élni nem csak tudni kell, de akarni is – fogyatékossággal is lehet élvezni egy fesztivált

A Sziget Fesztivál idén is százezreknek adott felejthetetlen pillanatokat, de van egy történet, amely messze túlmutat a szórakozáson. A Nem Adom Fel Alapítvány idei jelenléte új színt, új üzenetet hozott a fesztivál világába: azt, hogy az életet nem elég ismerni, élni is akarni kell – és mindenkinek joga van ahhoz, hogy ezt megtegye. Egy fogyatékossággal élő fiatal – még ha korlátokkal is – ugyan úgy tudja élvezni az életet, mint bárki más.

Fogyatékossággal élőként is élvezhetsz egy fesztivált

Forrás: Nem Adom Fel Alapítvány közösségi oldala

Egy átlagember kételkedve teheti fel a kérdést: mit keres egy kerekes székes fiatal egy fesztiválon? Hogy lenne képes jól érezni magát egy rendezvényen, ami látszólag tele van akadályokkal? Paulik Fecó életszemlélete követendő példa lehet mindenki számára: a kapcsolódás, a barátok szerzése és a szabadság érzése mindenkinek jár.

Fogyatékossággal is lehet élvezni egy fesztivált

A Nem Adom Fel Alapítvány évek óta képviseli azt a szemléletet, hogy a fogyatékossággal élőknek ugyanolyan joguk van az élményekhez, a közösségi lét örömeihez, mint bárki másnak. Az alapítvány közleménye szerint ennek a szemléletnek lett szimbóluma az idei évben Paulik Fecó, akinek személyisége, szelleme, életigenlése lett az alapítvány kommunikációjának központi eleme is lett.

Fecót soha nem a teste határozta meg, hanem az a szabad szellem, amely példát mutat mindannyiunknak. Az ő történetére épült az a videó is, amely az alapítvány idei fesztiválos jelenlétét kísérte, és amely nem csupán egy kisfilm, hanem egy üzenet a társadalom felé: a szabadság, a részvétel és az öröm nem kiváltság, hanem alapvető emberi jog.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fesztiválos jelenlét nem csak a szórakozásról szól. Társadalmi üzenete is van, ami áttör falakat, ledönt előítéleteket, és közelebb hozza egymáshoz az embereket. A Nem Adom Fel Alapítvány ezzel a szereplésével nemcsak kollégái, önkéntesei és barátai számára adott felejthetetlen élményt, hanem a szélesebb közösségnek is irányt mutatott: hogyan lehet befogadóbb, elfogadóbb és emberibb társadalmat építeni.

Fecó életszemlélete rávilágított arra, hogy az élet értéke nem a korlátokban, hanem a szándékban rejlik. És ha valamit megtanulhatunk Fecótól, akkor az ez: ”Élni nem csak tudni kell, hanem akarni is.”